SEOUL - Jang Ki Yong sedang dalam pembicaraan untuk membintangi drama fantasi baru setelah menyelesaikan wajib militer.

Mengutip Soompi, Jumat (10/2/2023), Star News melaporkan bahwa aktor Jang Ki Yong ditawari peran sebagai pemeran utama pria dalam drama baru “Although I Am Not a Hero”.

Menanggapi laporan tersebut, agensi Jang Ki Yong YG Entertainment mengatakan, “Memang benar bahwa aktor agensi kami Jang Ki Yong menerima tawaran casting dari ‘Although I Am Not a Hero’. Namun, penampilannya dalam drama belum belum dikonfirmasi dan dia sedang meninjau penawaran.”

Drama “Although I Am Not a Hero” bercerita tentang keluarga supernatural yang kehilangan kekuatannya.

Drama ini akan disutradarai oleh Cho Hyun Tak, yang menyutradarai drama “Maids”, “Mirror of the Witch”, “SKY Castle”, dan “Snowdrop”.

Drama ini akan ditulis oleh penulis Joo Hwa Mi yang menulis drama “Waiting for Love”, Marriage, Not Dating,” “Introverted Boss,” dan “Meow, the Secret Boy.”

Sementara itu diketahui, Jang Ki Yong mendaftar wajib militer pada Agustus 2021 dan selesai pada 22 Februari.

