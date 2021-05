SEOUL - Aktor My Roommate is a Gumiho, Jang Ki Yong membantah rumor asmara dengan mantan pesenam ritmik Korea, Son Yeon Jae. Keduanya diisukan berpacaran setelah sama-sama mengunggah foto laut di akun Instagram masing-masing.

YG Entertainment mewakili Jang Ki Yong menegaskan bahwa sang aktor tak mengenal Son Yeon Jae secara pribadi. Begitupun sebaliknya.

“Foto yang menjadi pembahasan warganet tersebut diambil Jang Ki Yong saat dia syuting drama Now We Are Breaking Up,” ujar agensi yang juga menaungi BLACKPINK tersebut seperti dikutip dari Soompi, Jumat (28/5/2021).

Pernyataan senada juga diungkapkan agensi Son Yeon Jae. “Setelah mengonfirmasi kabar tersebut, dia dan Jang Ki Yong ternyata tak saling mengenal satu sama lain,” tutur perwakilan agensinya.

Saat ini, Jang Ki Yong membintangi drama fantasi tvN My Roommate is a Gumiho, bersama Lee Hyeri. Sementara Son Yeon Jae merupakan pendiri dan instruktur senam ritmik di Leap Studio.*

