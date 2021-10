SEOUL- Aktor Jang Ki Yong akan segera menyapa penggemarnya di drama terbaru, Now, We Are Breaking Up. Kali ini, bintang Sweet and Sour tersebut akan beradu akting dengan aktris kenamaan Song Hye Kyo.

Melansir laman Soompi, Kamis (7/10/2021) pihak stasiun televisi, SBS pun telah merilis potongan gambar pertama dari Jang Ki Yong. Dalam foto-foto tersebut menunjukkan profesionalisme Jang Ki Yong yang akan berperan sebagai fotografer fashion.

Aktor 29 tahun tersebut terlihat fokus dengan kamera telenya seolah tengah memotret objek di depannya. Gambar yang dirilis juga sekilas memberikan pandangan tentang penampilan gayanya. Dia terlihat santai dan casual mengenakan jaket jeans dan celana senada.

Drama yang dibintangi Jang Ki Yong dan Song Hye Kyo ini akan menyoroti banyak rasa cinta dan putus cinta yang berbeda. Song Hye Kyo memerankan Ha Young Eun, seorang manajer tim desain di sebuah label mode yang juga seorang realis yang trendi dan cerdas. Jang Ki Yong memerankan Yoon Jae Guk, seorang fotografer freelance kaya dan populer. Dia pintar dan memiliki penampilan yang menawan. Now, We Are Breaking Up akan tayang perdana pada 12 November. Drama ini akan menggantikan One the Woman yang tayang pada Jumat dan Sabtu pukul 22.00 KST.