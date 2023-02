SEOUL - Gong Yoo dan Seo Hyun Jin mendapatkan tawaran untuk membintangi drama Korea baru berjudul "Trunk".

TV Daily melaporkan bahwa keduanya sudah sedang mempertimbangkan untuk bermain dalam drama besutan Netflix tersebut, pada Senin (20/2/2023).

Menanggapi laporan tersebut, sumber dari agensi Management SOOP mengatakan, "Gong Yoo dan Seo Hyun Jin telah menerima tawaran untuk membintangi 'Trunk,' dan mereka secara positif meninjau tawaran mereka."

Diketahuo, "Trunk" merupakan drama yang diadaptasi dari novel berjudul sama. Bercerita tentang agen layanan pernikahan.

Agen layanan pernikahan jangka waktu tetap bernama NM, akan mengatur kehidupan pernikahan dengan pasangan yang diinginkan.

Proyek ini akan dipimpin oleh PD (sutradara produksi) Kim Gyu Tae dari "Our Blues", "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo", " It's Okay, That's Love ", dan "Live" dan ditulis oleh penulis naskah Park Eun Young dari " Hwarang .”

Mengutip Soompi, Seo Hyun Jin sedang dalam pembicaraan untuk berperan sebagai wakil kepala NM bernama Noh In Ji yang memilih untuk tetap melajang meskipun kariernya berputar di sekitar pernikahan.

Sedangkan Gong Yoo sedang dalam pembicaraan untuk berperan sebagai produser musik bernama Han Jung Won yang percaya semua pernikahan adalah penipuan.

(CLO)