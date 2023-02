SEOUL - Choi Min Soo dan Yeonwoo bakal membintangi drama Korea berjudul "Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings".

Keduanya bergabung dengan Sungyeol, Kim Myung Soo dan Choi Jin Hyuk yang sudah terlebih dahulu dikonfirmasi.

Diketahui, drama “Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings” akan ditayangkan di MBC pada tahun 2017.

Drama tersebut akan menjadi drama comeback Choi Min Soo dalam enam tahun setelah “Man Who Dies to Live."

Mengutip Soompi, Minggu (19/2/2023), drama “Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings” adalah drama Korea pertama yang menyoroti dunia firma akuntansi dan akuntan.

Kim Myung Soo dari INFINITE akan berperan sebagai Jang Ho Woo, akuntan lulusan sekolah menengah pertama dan satu-satunya yang bergabung dengan Kantor Akuntan Taeil, salah satu dari 4 kantor akuntan besar di Korea.

Choi Jin Hyuk akan berperan sebagai Han Seung Jo, putra tunggal wakil presiden Kantor Akuntan Taeil. Drama ini akan menyoroti kisah Jang Ho Woo dalam memenuhi keadilan yang diimpikannya.

Choi Min Soo akan berperan sebagai Han Je Kyun, wakil presiden Kantor Akuntan Taeil dan ayah dari Han Seung Jo. Han Je Kyun adalah sosok yang kuat dan banyak akal yang menyimpan semua rahasia dan informasi Kantor Akuntan Taeil.

Follow Berita Okezone di Google News

Terkenal di perusahaan sebagai seseorang dengan rasa “noblesse oblige” yang kuat, Han Je Kyun selalu menekankan etika dan tanggung jawab sosial akuntan. Dia juga paling peka terhadap angka dan perhitungan. Drama ini juga akan menjadi proyek pertama Yeonwoo sejak memenangkan Aktris Pendatang Baru Terbaik di MBC Drama Awards 2022 tahun lalu untuk “The Golden Spoon”. BACA JUGA:Tegaskan Masih Berteman dengan Fuji, Thariq Halilintar Pilih Pamit saat Ditanya Penyebab Putus Yeonwoo berperan sebagai Jin Yeon Ah, seorang rekan senior di Kantor Akuntan Taeil. Jin Yeon Ah adalah senior yang berpikiran positif, imut, dan cantik yang menjadi mentor Jang Ho Woo. Tim produksi drama mengatakan, “Kami pikir keempat aktor yaitu Kim Myung Soo, Choi Jin Hyuk, Choi Min Soo, dan Yeonwoo 100% cocok dengan karakter mereka. Penampilan luar biasa para aktor akan memperkaya drama. Harap nantikan untuk mengetahui sinergi seperti apa yang akan ditampilkan oleh para aktor ini saat bekerja sama.”