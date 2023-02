JAKARTA - Song Joong Ki memulai karier aktingnya lewat film A Frozen Flower, pada 2008. Film genre sejarah yang mendulang 3,7 juta penonton itu memasang Song Ji Hyo, Jo In Sung, Joo Jin Mo sebagai pemeran utama.

Namun aktingnya mulai dilirik publik ketika membintangi drama sejarah Sungkyunkwan Scandal, pada 2010. Dalam drama yang bersetting di era Joseon itu, dia berperan sebagai pria playboy pemalas. Dari drama itu, aktor 37 tahun tersebut kemudian dipercaya membintangi sederet drama populer lainnya.

Berikut tujuh drama terbaik Song Joong Ki versi Okezone.

1.Sungkyunkwan Scandal

Drama Sungkyunkwan Scandal merupakan proyek perdananya sebagai pemeran utama. Bersetting di era Joseon, kisahnya tentang persahabatan dan cerita cinta empat pria muda yang bersekolah di Universitas Sungkyunkwan.

Terdiri dari 20 episode, drama arahan Kim Won Suk dan Hwang In Hyuk itu tayang di KBS2 TV, pada 2010.

Rating: 14,3%

2.The Innocent Man





Drama The Innocent Man/The Nice Guy, dibintangi Song Joong Ki bersama Moon Chae Won dan Park Si Yeon. Proyek dark melodrama yang bercerita tentang romansa dan pengkhianatan tersebut tayang di KBS2 sebanyak 20 episode, pada 2012.

Rating: 18,3%

3.Descendants of the Sun

Drama terbaik Song Joong Ki selanjutnya adalah Descendants of the Sun. Proyek itu tak hanya menjadi salah satu karya terbaik penulis skenario Kim Eun Sook, namun juga drama comeback tersukses sang aktor setelah The Innocent Man.

Kisahnya tentang pertemuan seorang tentara pasukan khusus Korea Selatan yang jatuh cinta pada dokter bedah cantik. Lewat drama ini pula, Song Joong Ki sukses menaklukkan hati Song Hye Kyo dan menikahinya pada 2017.

Rating: 38,8%

4.Vincenzo

Drama Vincenzo merupakan proyek comeback Song Joong Ki setelah bercerai dari Song Hye Kyo, pada 2019. Di tengah derasnya kritik publik, drama arahan Kim Hee Won ini justru sukses besar. Kisahnya tentang mafia Italia yang kembali ke Korea Selatan untuk mengambil emas setelah bosnya tewas. Rating: 14,6% 5.Reborn Rich

Drama terbaik Song Joong Ki selanjutnya adalah Reborn Rich. Proyek yang dibintanginya bersama aktor senior Lee Sung Min tersebut bercerita tentang seorang sekretaris Soonyang Group yang ditembak dan hidup kembali sebagai cucu pemilik perusahaan tersebut. Rating: 26,9%