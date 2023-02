JAKARTA - Bunda Corla sejak akhir Januari 2023 kemarin telah kembali ke Jerman. Saat ini, ia bahkan telah kembali bekerja sebagai pegawai di sebuah restoran cepat saji di Jerman.

Meski sudah kembali ke Jerman, Bunda Corla tetap saja berusaha untuk menghibur netizen di Indonesia. Bahkan, ia juga masih sering menyapa para rekan-rekannya di Indonesia, termasuk Ivan Gunawan.

Baru-baru ini, pemilik nama asli Cynthia Corla Pricillia ini tampak melakukan live Instagram bersama Ivan Gunawan. Lucunya, pria yang akrab disapa Igun itu sempat menggoda Bunda Corla soal kisah asmaranya.

Dalam video yang beredar, Igun sempat membocorkan kabar baha Bunda Corla kini tengah didekati oleh seorang pria. Menariknya, pria yang mendekatinya tersebut berprofesi sebagai dokter bedah.

"Lu jujur ama gue ya, lu jujur ama gue. Dokter yang operasiin lu suka chat-chat lu kan? Ha? Dokternya dokter yang ada di Turki kan?," ujar Ivan Gunawan kepada Bunda Corla untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut.

"Lu nggak bisa bohong sama gue lu ya, he nenek nenek," lanjutnya.

Mendengar pertanyaan Igun, Bunca Corla pun terlihat malu-malu untuk menjawabnya. Bahkan, ia terlihat salah tingkah dan sempat menutupi wajahnya dengan gorden.

Tak ingin pembicaraan soal kisah asmaranya semakin melebar, wanita 47 tahun itu lantas mencoba untuk mengalihkan topik. Sayangnya, Igun lebih tertarik untuk mengetahui kisah cinta Bunda Corla dan sang dokter bedah.

"Gue pernah baca chat lu ya. Ngapain tuh dokter 'good morning, good morning' sama lu," kata Igun.

"Lu ada main ama tuh dokter ya. Tuh dokter suka nge-chat-in lu. Dasar kau ya. Emang gue nggak tahu lu, hah. Apa lu 'good morning, good morning, good night, how are you, how are you,. Ngapain?," sambungnya.

Bunda Corla pun terlihat semakin salting mendengar ucapan Igun. Bahkan ia sontak meminta sahabatnya itu untuk berhenti berbicara soal kisah cintanya.

"Diam kau, kau suka bongkar-bongkar rahasia orang ya kau Ivan," ucap Bunda Corla.