HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pulang ke Indonesia, Bunda Corla Percantik Diri dengan Operasi Hidung

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |19:04 WIB
Pulang ke Indonesia, Bunda Corla Percantik Diri dengan Operasi Hidung
Bunda Corla percantik diri dengan operasi hidung. (Foto: Ayu/MPI)
JAKARTA - Selebgram Chintya Corla Pricillia atau akrab disapa Bunda Corla tengah berada di Indonesia. Bukan untuk bekerja, kali ini kepulangannya ke Tanah Air untuk melakukan perawatan diri.

Pasalnya, beberapa penggemarnya sadar bahwa wajahnya tidak segar ketika sedang melakukan siaran langsung yang merupakan aktivitas rutinnya. 

"Mungkin bunda akan memberikan kejutan buat permintaan dari anak-anak bunda yang suka nonton live bunda. Mereka bilang muka bunda pucat, coba muka bunda ditarik biar cantik biar gimana, pokoknya gitulah," ujar Bunda Corla saat ditemui di kawasan, Kedoya, Jakarta Barat, Senin (9/10/2023).

Atas saran dari sahabatnya, Ivan Gunawan, Bunda Corla akhirnya memutuskan pulang ke Jakarta untuk melakukan perawatan tersebut.

"Makanya kesempatan ini Bunda gunakan. Dari kemarin bilang ke Ivan (Gunawan), ‘Ivan, Bunda tuh ada kesempatan berlibur ke Indonesia, kalau bisa enggak usah ambil-ambil syuting apa gitu,” jelas Bunda Corla.

Perempuan 49 tahun itu akan melakukan prosedur kecantikan di salah satu klinik kecantikan, untuk memperbaiki bentuk hidung dan wajahnya.

