Pamer Wajah Bengkak usai Oplas, Netizen Sebut Bunda Corla Mirip Ivan Gunawan

JAKARTA - Selebgram Bunda Corla menjadi sorotan setelah memutuskan untuk kembali menjalani operasi plastik. Penampakan wajah barunya itu pun dibagikan oleh wanita 49 tahun itu di akun Instagram pribadinya.

Dalam postingannya, wanita yang menetap di Jerman ini membagikan video dan memperlihatkan wajahnya yang bengkak. Pemilik nama asli Pricilla Corla ini rupanya mengikuti tren TikTok yang mengenakan filter bold make up.

Dengan percaya diri, Bunda Corla memperlihatkan wajahnya yang baru saja menjalani operasi plastik. Terlihat ia masih mengenakan perban di area dahi.

Nampak pula beberapa bagian wajah Bunda yang masih dipenuhi luka dan bengkak pasca tindakan bedah tersebut.