HOT GOSSIP

Bunda Corla Murka, Namanya Dicatut untuk Ngemis: Biadab!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:15 WIB
Bunda Corla Murka, Namanya Dicatut untuk Ngemis: Biadab!
Bunda Corla murka, kala mengetahui namanya digunakan untuk meminta uang di media sosial. (Foto: instagram @corla_2)
A
A
A

JAKARTA - Bunda Corla melampiaskan kemarahannya melalui media sosial miliknya. Hal itu dilakukan, gegara namanya digunakan untuk meminta uang di media sosial.

Dalam akun instagram Bunda Corla, terlihat jika dirinya mem-posting terduga pelaku yang mencatut namanya untuk kepentingan pribadinya.

"Untuk jualan yang mau bunda pasarkan juga bisa bantu bunda buat di instagram tapi bayar ya skalian tambahan donasi kita," tulis @cynthia_corla2, Selasa (14/11/2023).

Melihat postingan itu, Bunda Corla pun menanggapinya juga melalui akun media sosial miliknya @corla_2.

Bunda Corla (Foto: instagram)

"Tolong akun akun seperti ini jangan jual nama bunda ya," kata Bunda Corla.

"Jangan bawa nama bunda, donasi-2 apa lagi ini jangan mengemis ngemis pakai nama ku...tanggung jawab mu di akhirat," ujarnya lagi.

Tentu saja, unggahan dari Bunda Corla itu mendapat respon dari netizen yang dipastikan membanjiri kolom komentar media sosial milik Bunda Corla.

"Iya bunda akun itu ngaku-ngaku bunda tad aku dm dia ngaku-ngaku bunda, makanya aku tadi sudah bilang ke anak-anak bunda untuk tidak percaya," tulis netizen.

Mendapat respon dari netizen, Bunda Corla pun langsung membalasnya.

"@icha.koto31 kurang ajar, tolong lapor," kata Bunda Corla.

"@icha.koto31 iya ya ngaku ngaku bunda lagi saat km DM. Biadap ya," tambahnya lagi.

Bunda Corla (Foto: instagram)

"@Corla_2 iyaa bunda untungnya diingakkan kak rani bunda, ada kok bunda aku kirim ke kak rani aku iseng dm akun itu, ternyata di balas dan ngaku bunda, aku sudah storykan bunda dan aq udah bilang di grup wa juga," balas netizen tersebut.

Seperti diketahui, Bunda Corla pertama kali ke Paris pada tahun 1999. selama masih di Indonesia, wanita bernama lengkap Cynthia Pricillia Corla ini cukup aktif di dunia hiburan.

Salah satunya menjadi model video klip Rhoma Irama pada 1998 dan Iis Sugianto pada 1997. Diketahui, kekasih bunda Corla adalah pria asing. Bahkan dia menuliskan secara detail tahun dari hubungan asmaranya bersama pria-pria tersebut.

