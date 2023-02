SEOUL – Drama Korea “The Glory Part 2” telah meluncurkan poster dan teaser karakter baru. Diketahui, drama ini akan tayang perdana pada 10 Maret 2023.

Poster yang baru dirilis untuk menampilkan Moon Dong Eun dengan masing-masing dari delapan karakter. Di antara karakter ada Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun), Kang Hyeon Nam (Yeom Hye Ran), dan Ha Do Yeong (Jung Sung Il).

Di masing-masing dari ketiga poster tersebut, Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) berdiri di sisi kanan dan menghadap mereka dengan senyum.

Teks di bagian tengah atas poster bertuliskan, “Dia adalah penyelamatku”, “Senang aku mulai bermimpi”, dan “Aku lebih suka mengatakan bahwa aku belum tahu sesuatu, bukan aku tidak tahu” sepertinya menggambarkan pemikiran Joo Yeo Jeong, Kang Hyun Nam, dan Ha Do Young, masing-masing, tentang Moon Dong Eun.

Di sisi lain, sikap dan pandangan Moon Dong Eun terhadap kelompok pelaku yang terdiri dari Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon), Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon), Lee Sa Ra (Kim Hieora), Choi Hye Jeong (Cha Joo Young), dan Son Myeong Oh (Kim Geon Woo) sangat berbeda.

Moon Dong Eun menatap mereka dari atas dengan tangan menggenggam bagian tubuh yang berbeda dari masing-masing karakter.

Teks di tengah-tengah poster bertuliskan, “Jiwamu, yang tertawa”, “Mata yang melirik”, “Tangan yang mengejek dan menghancurkan orang lain”, “Bibir yang menertawakan kemalangan orang lain,” dan “Kaki yang sangat ingin menyakiti orang lain,” seperti menggambarkan perasaan dendam, kemarahan, dan balas dendam Moon Dong Eun terhadap para pelaku yang membuat hidupnya sengsara dan membuatnya menghabiskan seluruh hidupnya untuk merencanakan balasan dendam. Teaser, yang dirilis bersama dengan poster, dimulai dengan Park Yeon Jin berkata tanpa rasa bersalah sedikit pun, “Tidak ada kesalahan yang saya lakukan, Dong Eun”. BACA JUGA:Usai Alami Pendarahan karena Lepas Spiral, Ashanty Sesak Napas hingga Dilarikan ke RS Sikapnya membuat Dong Eun semakin marah, dan Dong Eun memberi pertanda balas dendam kejamnya yang baru saja dimulai dengan mengatakan, “Selamat datang, Yeon Jin,” setelah Joo Yeo Jeong dengan dingin berkomentar, “Aku akan menunjukkan padamu di mana aku tinggal." Mengutip Soompi, Kamis (9/2/2023), “The Glory Part 2” menceritakan tentang kisah mantan korban kekerasan brutal di sekolah yang membalas dendam pada para pengganggunya setelah dia menjadi wali kelas sekolah dasar dari anak pengganggunya. Song Hye Kyo berperan sebagai protagonis pendendam Moon Dong Eun, sementara Lee Do Hyun berperan sebagai pemeran utama pria, Joo Yeo Jeong.