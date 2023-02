SEOUL – Choi Jin Hyuk dikonfirmasi bergabung dengan Kim Myung Soo untuk membintangi drama Korea baru bertajuk “Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings”.

Diketahui, drama “Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings” adalah drama Korea pertama yang menyoroti dunia firma akuntansi dan akuntan.

Pada bulan November lalu, terungkap Choi Jin Hyuk dan Kim Myung Soo sedang dalam pembicaraan untuk drama tersebut, bersamaan dengan berita Yeonwoo dan Choi Min Soo yang juga dalam pembicaraan.

Kemudian pada 6 Februari, Kim Myung Soo INFINITE dan agensi Sungyeol Management 2sang mengonfirmasi bahwa keduanya akan membintangi drama tersebut bersama-sama.

Kini, Choi Jin Hyuk juga dikonfirmasi untuk drama tersebut, seperti dikutip Soompi, pada Jumat (10/2/2023).

Untuk peran pertamanya setelah keluar dari militer, Kim Myung Soo akan berperan sebagai Jang Ho Woo, akuntan lulusan sekolah menengah pertama dan satu-satunya yang bergabung dengan Kantor Akuntan Taeil, yang merupakan salah satu dari 4 kantor akuntan Besar di Korea.

Berbakat secara matematis dengan ingatan yang sangat baik serta keterampilan observasi dan penuh sumber daya, drama ini akan menyoroti kisah Jang Ho Woo dalam memenuhi keadilan yang diimpikannya. Choi Jin Hyuk akan berperan sebagai Han Seung Jo, putra tunggal wakil presiden Kantor Akuntan Taeil. Diberkati dengan keluarga kaya, latar belakang pendidikan yang luar biasa, dan wajah yang tampan, Han Seung Jo adalah jack of all trade yang tidak kekurangan apapun dalam hidup. BACA JUGA:Tak Pernah Rayakan Hari Valentine, Prilly Latuconsina: Aku Menghormati Tim produksi mengatakan, “Pemilihan dari dua aktor saja sudah menjadi lineup yang andal. Kami mengantisipasi sinkronisasi sempurna kedua aktor dengan karakter mereka dan visi yang akan mereka selesaikan saat bekerja sama. Kami pikir sinergi mereka akan menjadi hal pertama yang harus diantisipasi pemirsa dari drama ini.”