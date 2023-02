JAKARTA - Gita Savitri kini tengah jadi sorotan, dipicu karena keputusannya childfree atau tak memiliki anak. Namun sebelumnya, istri Paul Partohap ini ternyata sempat ingin memiliki anak dari curhatan lawasnya.

Curahan hati Gita ini ditulis di blognya pada 2015 yang kemudian bermunculan di media sosial. Tertulis jelas bahwa sang influencer sempat berkeinginan punya dua anak setelah menikah.

Mulanya, dia menuliskan keresahannya tentang kepribadian sang ibunda. Ia khawatir menurunkan sifat buruk ibunya yang kemudian berpengaruh terhadap pola asuhnya apabila dia memiliki anak.

"Aku sampai sekarang merasa ibuku narsis karena pengalaman buruk yang dia alami di masa lalu. Aku merasa sifat ini menurun ke aku juga tapi untungnya aku sadar diri," tulis Gita.

"Aku mikir bahwa manusia seperti aku kayaknya enggak ideal jadi seorang ibu. Secara mental kayaknya aku pun enggak bisa," tulisnya.

Kemudian ia menuturkan pandangannya apabila memiliki anak, memang bukan sesuatu yang mudah karena orangtua harus bertanggung jawab memenuhi semuanya dengan baik.

"Jadi orangtua itu ternyata sulit banget (gue baru mikirin aja pusing). Jelas lo mau yang terbaik untuk anak lo.Sebisa mungkin sekolahin di sekolah terbaik di kota lo, dikasih makan makanan yang full of nutrition, dikasih fasilitas yang bisa mendukung tumbuh kembang anak lo," tulis Gita.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Follow Berita Okezone di Google News

Bahkan dia sempat berangan-angan punya dua anak dengan kekasihnya kala itu. Ia sudah memikirkan cara mendidik buah hatinya untuk pembentukan karakter. "Gue bilang ke doi kalau kita berempat (gue pengin punya dua anak Insya Allah) tiap Jumat ada tarbiyah di rumah biar anak gue punya karakter, prinsip, pendirian, dan ngerti jelas mana hitam mana putih. Ngaji bareng-bareng, diskusi bareng-bareng," tulisnya. Curhatan Gita di blog itu diunggah salah satunya oleh akun gosip @nyinyir_update_official. Banyak netizen yang berspekulasi bahwa keputusan childfree itu hanya dalih lantaran Gita memang sulit punya keturunan. BACA JUGA:Titi Kamal Pamer Rambut Sebahu, Rekan Artis Heboh dan Tak Percaya BACA JUGA:Terkenal Adem Ayem, Sandra Dewi Bongkar Masalah Rumah Tangganya dengan Harvey Moeis "Dari awal aku sudah mikir, mungkin, mungkin sebenarnya engga bisa punya anak jadi berdalih pengin childfree. Jadi dia dengan segala pernyataannya itu hanya untuk menghibur dirinya," ujar netizen. "Dia kayaknya emang pengin punya anak, tapi mungkin enggak dikasih-kasih jadi dia kayak di fase lelah mengharapkannya. Akhirnya dia lebih memilih childfree," komentar lainnya. Sebelumnya dia menuai hujatan netizen karena komentarnya dinilai julid kepada orang lain yang memiliki anak. Hal itu bermula ketika ada netizen yang memuji Gita awet muda di usia 30 tahun. "Tidak punya anak memang anti penuaan alami. Kami bisa tidur selama 8 jam setiap hari, tidak stres mendengar anak-anak berteriak. Dan ketika kamu akhirnya keriput, kamu punya uang untuk membayar botox,"tulis Gita Savitri, menjawab komentar netizen.