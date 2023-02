JAKARTA - Nunung Srimulat mengaku mempunyai gangguan kepanikan atau panic attack yang sudah lama diidapnya. Terlebih, kini dia harus menghadapi penyakit kanker payudara stadium awal, yang membuatnya semakin khawatir.

Kepada Denny Sumargo, Nunung tak menampik sampai harus minum obat penenang yang diberikan oleh psikiater.

"Kamu orangnya khawatiran juga ya? Overthinking gitu," kata Denny Sumargo dalam kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (9/2/2023).

"Iya, aku memang punya panic attack sampe dikasih obat (penenang) sama psikiater," ujar Nunung.

Bahkan, gangguan kepanikan yang dialami oleh Nunung sampai membuatnya takut untuk mengangkat telepon dari keluarganya.

"Aku jam 11 atau 12 ada handphone bunyi gitu, udah lari-lari ke kamar 'siapa itu ya' apalagi dari keluarga, enggak mau nerima," tutur Nunung. Selain itu, Nunung juga mengaku pernah pergi berkonsultasi dengan Psikolog. Menurutnya, gangguan kepanikan yang dialaminya sudah berlebihan. "Mba Nunung pernah ke psikolog gak?" ujar Denny Sumargo. "Iya, aku ke psikolog karena aku memang kena panic attack yang berlebihan. Ya dikasih obat penenang," imbuhnya.