SEOUL - Sukses bintangi “Extraordinary Attorney Woo”, Park Eun Bin siap kembali dengan drama baru.

Pak Eun Bin akan kembali dengan membintangi drama komedi romantis baru berjudul “Diva of the Deserted Island”.

Mengutip Soompi, Kamis (9/2/2023), perusahaan produksi Kakao Entertainment menyatakan bahwa aktris Park Eun Bin dipastikan akan membintangi drama tersebut.

Diketahui, “Diva of the Deserted Island” adalah drama komedi romantis yang menceritakan kisah seorang gadis yang hanyut ke pulau terpencil setelah kecelakaan dan ditemukan 15 tahun kemudian.

Sutradara Oh Choong Hwan dan penulis Park Hye Ryun, yang sebelumnya bekerja sama dalam “While You Were Sleeping” dan “Start-Up,” akan kembali bersama untuk drama baru ini.

Park Eun Bin akan berperan sebagai Seo Mok Ha, seorang gadis yang diselamatkan dari pulau tak berpenghuni setelah 15 tahun.

Di dunia yang sama sekali baru dan asing, Mok Ha mengambil langkah berani menuju mimpinya menjadi seorang penyanyi.

Sebelumnya dikabarkan, bahwa Chae Jong Hyeop juga sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dalam drama tersebut sebagai pemeran utama pria bernama Bo Geol. BACA JUGA:So Ji Sub Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Plaza Wars

Bo Geol merupakan karakter yang penuh kasih sayang dan memiliki hubungan mendalam dengan Mok Ha. Park Eun Bin mengungkapkan akan berusaha memerankan karakter tersebut dengan baik. “Saya akan mempersiapkan diri dengan baik dan kembali bersama dengan Mok Ha,” jelasnya.