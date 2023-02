JAKARTA - Sejak penayangannya di Indonesia yang dimulai 2 Februari lalu, Film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang (JJJLP) akan tayang di luar negeri. Film besutan sutradara Angga Dwimas Sasongko resmi tayang di bioskop-bioskop Malaysia hari ini, Kamis (9/2/2023).

Sebagai informasi, film JJJLP merupakan sekuel dari film box office Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKTCHI). Film tersebut dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama Tanah Air.

Adapun deretan artis yang tampil di film JJJLP antara lain yakni Sheila Dara (Aurora), Rio Dewanto (Angkasa) dan Rachel Amanda (Awan). Selain itu, film dari universe NKTCHI tersebut pun menghadirkan pemeran baru, yaitu Lutesha (Honey), Jerome Kunria (Kit) dan Ganindra Bimo (Jem).

Sementara itu, terkait penayangan film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang, Tersi Eva Ranti selaku produser, berharap bahwa film karya anak bangsa tersebut bisa menyentuh hati penonton di Malaysia.

"Senang sekali film JJJLP akan menyapa teman-teman di Malaysia. Mulai hari ini, Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang sudah resmi tayang di seluruh bioskop Malaysia. Selamat menyaksikan, ya," ujar Tersi pada keterangan resminya, Kamis (9/2/2023)

Sebagai informasi, Film JJJLP berbeda dengan film sebelumnya NKTCHI (2020). Karena, di film JJJLP menghadirkan kisah ikatan persaudaraan yang lebih mendalam. Selain itu, film tersebut juga mengajak para penikmat film untuk dapat merefleksi diri tentang seberapa kenal dengan saudara sendiri.

Film JJJLP mengisahkan Aurora (Sheila Dara) yang menjalani kehidupan barunya di London, Inggris, setelah diizinkan oleh orangtuanya. Aurora pergi seorang diri ke untuk kuliah jurusan seni, dan menjalani kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Di sana, Aurora bertemu dengan Jem, seniornya yang juga merupakan seorang seniman terkenal yang membuat Aurora begitu diterima dan dicintai. Namun akhirnya Aurora melihat sisi gelap dari Jem yang membuatnya terjebak dalam toxic relationship, dan timbul keraguan untuk mempertahankan hubungannya. Kemudian, pada masa sulitnya, Aurora dibantu oleh dua sahabatnya yakni Honey dan Kit. Setelah itu, kesibukan Aurora untuk bertahan hidup dan mengupayakan kembali kuliahnya dilakukan dengan cara bekerja serabutan, hingga membuatnya putus kontak dengan keluarga selama dua bulan. Akibat kekhawatiran pada Aurora, sang Kakak, Angkasa dan adik bungsunya, Awan, menyusul aurora ke London dengan niat yang baik yaitu mencari Aurora. Tapi, kehadiran mereka justru membuat rencana Aurora berantakan. Di mata Angkasa dan Awan, Aurora dianggap sedang tidak baik-baik saja. Perbedaan pandangan serta kurang mengenal satu sama lain dalam keluarga, memantik konflik tiga bersaudara tersebut. Hingga akhirnya Angkasa dan Awan sepakat memaksa Aurora Pulang. Jawaban dari Aurora tersebut bisa kamu lihat di dalam film Jalan Yang Jauh jangan Lupa Pulang yang sudah tayang di seluruh bioskop Indonesia.