Misteri Penyamaran di Balik Kematian CEO dalam VISION+ Microdrama A Man Called CEO

JAKARTA - VISION+ menambah deretan microdrama original dengan menghadirkan “A Man Called CEO” yang bisa ditonton dengan klik link di sini.

Dengan format short series, “A Man Called CEO” ini menceritakan tentang Matthew, seorang pengusaha pariwisata muda yang tengah berada di puncak kariernya, tewas dalam sebuah kecelakaan.

Namun, di balik peristiwa itu tersembunyi sabotase kejam yang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri, yaitu Jackson yang merupakan kakak angkatnya.

Adik kandung Matthew, Selena, menolak percaya bahwa kematian kakaknya hanyalah kecelakaan. Ia mulai menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan Matthew dan menemukan kejanggalan yang mengarah pada permainan kotor di dalam perusahaan keluarga mereka.

Untuk menjaga stabilitas perusahaan sekaligus mencari kebenaran, Selena menyusun rencana berbahaya. Ia meminta Aiden, seorang pelamar kerja yang memiliki kemiripan mencolok dengan Matthew, untuk menyamar sebagai sang CEO yang telah meninggal.