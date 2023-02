JAKARTA - Tak sedikit film Indonesia yang diadaptasi dari sinetron legendaris yang populer di era 80-an dan juga 90-an. Bahkan film-film ini bisa dikatakan cukup laris manis di pasaran.

Bagi para pecinta sinetron, tampaknya sudah tak asing lagi dengan judul-judul berikut. Bahkan menonton film yang diadaptasi dari sinetron di televisi, agaknya bisa sedikit membuat kita bernostalgia.

Berikut, film Indonesia yang diadaptasi dari sinetron legendaris:

1. Si Doel the Movie

Film Indonesia yang diadaptasi dari sinetron legendaris (Si Doel the Movie/foto: Instagram)

TayangĀ perdana di 1994, Si Doel Anak Sekolahan menjadi salah satu sinetron legendaris di Indonesia. Bahkan sampai saat ini, sinetron tersebut masih sering di putarĀ ulang di televisi.

Pada 2018 lalu, Falcon Pictures dan Karnos Film mengadaptasi sinetron Si Doel Anak sekolahan ke dalam bentuk film. Masih diperankan oleh Rano Karno, Cornelia Agatha, Maudy Koesnaedi, hingga Mandra, SiĀ Doel versi film melanjutkan kisah Doel yang telah menikah dengan ZaenabĀ secara siri, sementara pernikahannya dengan Sarah belum diputus cerai.

2. Losmen Bu Broto

Film Indonesia yang diadaptasi dari sinetron legendaris (Losmen Bu Broto/foto: Instagram)

Film Losmen Bu Broto resmi tayang di bioskop pada 18 November 2021 lalu. DisutradaraiĀ oleh Ifa Isfansyah dan Eddie Cahyono, film ini merupakan adaptasi dari serial televisi yang populer di 1980-an berjudul sama.

Sama seperti serial tv, Losmen Bu Borot versi film juga menceritakan tentang kehidupan sehari-hari keluarga Broto yang mengelola sebuah losmen. Film ini bahkan diperankan oleh Mathias Muchus, Maudy Koesnaedi, Maudy Ayunda, Putri Marino, Baskara Mahendra, Danilla Riyadi, dan Marthino Lio. 3. Tersanjung Film Indonesia yang diadaptasi dari sinetron legendaris (Tersanjung/foto: Instagram) Tamat di season ke 7, Tersanjung menjadi salah satu sinetron drama legendaris di era 90-an. Pada 2020 lalu, sinetron ini telah diadaptasi ke dalam layar lebar dan disutradaraiĀ oleh Hanung Bramantyo, serta dibintangi olehĀ Clara Bernadeth, Giorgino Abraham, serta Kevin Ardilova. Menariknya, film ini juga turut menghadirkan salah satu pemain sinetron aslinya, yakni Ari Wibowo. 4. Noktah Merah Perkawinan Film Indonesia yang diadaptasi dari sinetron legendaris (Noktah Merah Perkawinan/foto: Instagram) Disutradarai Sabrina Rochelle Kalangie, Noktah Merah Perkawinan versi film dirilis berdasarkan sinetron yang tayang pada 1996 silam. Menariknya, rumah produksi serta produser film Noktah Perkawinan, sama dengan sinetronnya yakni Rapi Films danĀ Gope T. Samtani. Dibintangi Marsha Timothy, Oka Antara dan Sheila Dara Aisha, film ini mengisahkan hubungan suami istri antara Ambar dan Gilang yang memasuki masa kekecewaan usai pertengkaran hebat terjadi. Disaat itu, sosok Yuli masuk dan memiliki kedekatan dengan Ambar, guru kelas keramiknya, serta Gilang, arsitek lanskap yang membantu kekasihnya mengerjakan proyek taman. 5. Keluarga Cemara Film Indonesia yang diadaptasi dari sinetron legendaris (Keluarga Cemara/foto: Instagram) Masyarakat yang lahir di tahun 80an atau 90-an tentu tidak asing dengan Keluarga Cemara. Sinetronnya bahkan tayang setiap hari di RCTI sejak 1996 hingga 2005. Kepopuleran sinetron ini, membuat Visinema Pictures mengemasnya kembali dalam format film bioskop. Jalan ceritanya pun dibuat lebih fresh lantaran mengangkat tentang kehidupan remaja masa kini, dan dibintangi oleh Ringgo Agus Rahman, Nirina Zubir, Zara Adhisty, Widuri Putri Sasono, hingga Asri Welas.