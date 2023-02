JAKARTA - Serial animasi KIKO akan kembali menemani akhir pekan si kecil dengan episode terbarunya, No One Escapes. Episode terbaru ini bercerita tentang penulis Shiver yang kehabisan ide saat menulis buku terbarunya.

Untuk mendapatkan ide baru, sang penulis berencana melakukan penelitian tentang legenda Doka di Kota Asri. Untuk membantu proses riset Shiver, Patino kemudian meminta bantuan Kiko.

Di sisi lain, Kiko dan Poli dalam perjalanan untuk menonton pertunjukan. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang kakek yang mencari keberadaan anaknya. Dia mengaku kehilangan alamat anaknya.

Lalu apakah Kiko dan Poli bisa sampai di venue pertunjukan tepat waktu ketika mereka memutuskan untuk membantu sang kakek? Tonton episode No One Escapes animasi KIKO di RCTI, pada Minggu (5/2/2023), pukul 09.00 WIB.

Namun sebelum menonton episode No One Escapes, Anda juga bisa mengajak si kecil untuk menyaksikan episode Loud and Clear animasi KIKO, pada Sabtu (4/2/2023), pukul 07.30 WIB.

Serial animasi KIKO merupakan produk animasi MNC Animation, unit bisnis MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Program animasi ini menawarkan aksi, petualang seru, dan pesan moral tentang pengorbanan, persahabatan, kebenaran, dan perjuangan di setiap minggunya. Karena itu, nantikan serial animasi KIKO lewat aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.*