JAKARTA - Film animasi Kiko In The Deep Sea akan rilis pada 23 Februari 2023 mendatang di seluruh bioskop di Tanah Air. Setelah menunggu kurang lebih tiga tahun, Kiko In The Deep Sea akhirnya bisa disaksikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak.

Jelang perilisannya, Direktur Utama MNC Pictures Titan Hermawan mengaku bangga atas pencapaian tersebut. Mengingat, Kiko In The Deep Sea merupakan film animasi pertama yang digarap oleh MNC Pictures.

“Ini merupakan film animasi pertama dari MNC Pictures. Tahun ini kita cukup banyak menyiapkan produksi dan sudah ada yang siap juga,” ujar Titan dalam Konferensi Pers Film Kiko In The Deep Sea, di Jakarta Aquarium, Kamis (26/1/23).

Titan sendiri mengatakan bahwa film animasi Kiko In The Deep Sea sudah rampung dikerjakan dan akan ditayangkan pada 2019 lalu. Namun, lantaran pandemi Covid-19, MNC Pictures memutuskan untuk menunda penayangan film animasi tersebut.

Kini, ia pun mengaku sangat bersyukur lantaran Kiko In The Deep Sea dalam waktu dekat bisa dinikmati oleh anak-anak Indonesia.

“Sebetulnya film ini sudah selesai di tahun 2019, namun karena pandemi kita tunda perilisannya. Alhamdulilah kita bisa tayang di tahun ini 23 Februari 2023,” bebernya.

Film animasi Kiko In The Deep Sea akan mengisahkan cerita yang menarik serta kejutan yang tak pernah ada di serial Kiko sebelumnya. Bahkan, Kiko In The Deep Sea juga akan mengisahkan kehidupan Kiko dan teman-temannya dengan lebih seru. Kiko In The Deep Sea tentunya akan ada sedikit perbedaan dengan Kiko yang tayang di RCTI. Salah satunya adalah soal karakter yang akan semakin banyak dan tentunya membuat animasi ini semakin seru untuk disaksikan. Sementara itu, sejumlah selebriti Tanah Air juga didapuk untuk menjadi pengisi suara untuk film animasi Kiko In The Deep Sea. Diantaranya, Robby Purba, Anastasia Amelia, Arbani Yasiz hingga Felicya Angelista.