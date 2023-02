JAKARTA - Three Thousand Years Of Longing yang menghadirkan Idris Elba dan Tilda Swinton ini mendapat standing ovation selama enam menit di Cannes 2022. Film tersebut tayang di Klikfilm pada Februari 2023.

Kemudian hadir Boy From Heaven yang bersaing memperebutkan Palme d'Or di Cannes 2022 dan masuk nominasi Academy Awards ke-95. Film lainnya yang hadir di KlikFilm berjudul Kalev, Huesera, Both Sides Of The Blades, Mama's Affair, Decision To Leave, Hit The Road, After Sun, dan A Piece Of Sky. Sedangkan film Indonesia yang tayang secara eksklusif di KlikFilm, berjudul Cherish & Ruelle yang diperankan oleh Febby Rastanty, Cut Beby Tsabina dan Pangeran Lantang.

Direktur KlikFilm, Frederica mengungkapkan, akan berusaha keras untuk terus menghadirkan film-film yang hadir di festival-festival film internasional." KlikFilm selalu menghadirkan film-film yang hadir di festival-festival film Internasional, agar bisa memberikan yang terbaik untuk penonton film di Indonesia," ujarnya.

Sebelum menyaksikan film-film yang hadir di bulan Februari 2023 di KlikFilm, simak beberapa sinopsisnya.

Three Thousand Years Of Longing

Film ini akan menceritakan tentang kisah seorang dokter. Ia menghabiskan waktu dalam hidupnya dengan kesendirian. Suatu hari, ia menemukan sebuah barang antik. Menakjubkannya, dalam barang antik tersebut berisikan sosok Djin. Hubungan antata dokter dan Djin pun penuh dengan kejutan.

Kalev

Uni Soviet kemungkinan besar akan runtuh dan negara-negara Baltik berjuang untuk mendapatkan kembali kemerdekaan mereka yang hilang. Kejuaraan bola basket Uni Soviet dijadwalkan akan dimulai, sementara opini publik menentang partisipasi tim nasional Estonia.

Follow Berita Okezone di Google News

Both Sides Of The Blade Sara (Binoche) dan suaminya Jean (Lindon) berenang di laut saat berlibur, berciuman dan saling membelai. Mereka pulang ke Paris musim dingin, di mana Sara bekerja sebagai presenter radio. Jean, mantan pemain rugby profesional dengan catatan penjara, adalah ayah yang tidak hadir bagi putra remaja ras campurannya Marcus (Perica), yang tinggal dalam pengasuhan ibu Jean, Nelly (Ogier) di banlieue Vitry. Suatu hari, Sara melihat sekilas mantan pacarnya François (Colin) di jalan, membanjirinya dengan emosi. François, yang juga pernah menjadi teman dekat Jean, membuka agen olahraga untuk merekrut pemain rugby muda dan menghubungi Jean untuk bekerja dengannya sebagai pencari bakat. Masuknya kembali François ke dalam kehidupan mereka mengancam hubungan Sara dan Jean selama sepuluh tahun. Mama's Affair Film yang ditulis dan disutradarai oleh Kearen Pang Film ini dibintangi oleh Teresa Mo, Keung To, Jer Lau, Kaki Sham dan Tang Lai Ying, film ini mengikuti mantan manajer bakat dan ibu rumah tangga, yang menemukan bintang baru, kemudian dia merasa sulit untuk menyeimbangkan keluarga dan kehidupan kariernya. Film ini ditayangkan perdana pada Festival Film Asia Osaka ke-17 dalam seksi kompetisi pada tanggal 12 Maret 2022, dan dirilis pada tanggal 11 Agustus 2022 di Hong Kong.