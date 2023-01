JAKARTA - Event Get Closer menghadirkan /rif, band legendaris Indonesia. Get Closer with /rif ini menjadi satu barisan episode dari Get Closer sebelumnya, yang memang sudah hampir beberapa bulan tertidur untuk mengeluarkan sesuatu yang menarik dari program Get Closer dari Didi Music Records.

Untuk produksi dan penggarapan shooting Get Closer with /rif kali ini agak sedikit berbeda dengan Get Closer episode sebelumnya, dari tata ruang dan ciri khas String Section yang kini digarap oleh Iday Adhya. Get Closer with /rif dapat disaksikan di Youtube channel Didi Music pada 28 Januari 2023.

"Selain legend secara figur dan lagu, ketika rock progressif di arransemen dengan orchestra akan jafi sebuah performa yang menarik dan ciamik," kata Adjie 'Dygta' selaku A&R Didi Music Records.

Get Closer meramu single-single yang sudah hits menjadi satu aransemen akustik yang manis ditambah dengan string section, di episode kali ini Get Closer with /rif menyuguhkan beberapa list lagu jagoan dari band /rif diantaranya adalah “Aku Ingin”, “Loe Toe Ye”, “Bunga”, “Salah Jurusan” dan terakhir tentu saja single “Radja” yang membawa /rif menjadi salah satu band asal Kota Kembang Bandung yang diperhitungkan.

Berbicara soal aransemen, elemen penting di setiap sajian Get Closer dari Didi Music Records ini pastinya adalah string. String di Get Closer with /rif ini diaransemen oleh Iday Adhya dan dimainkan oleh Adhya String Quartet.

Get Closer with /rif ini merupakan sajian pertama kembali setelah tertidur cukup lama untuk program Get Closer, kami dari Didi Music Records berharap Get Closer with /rif ini bisa mengobati kerinduan penikmat musik khususnya para fans dari /rif sendiri. Setelah /rif Get Closer akan menghadirkan musisi lain untuk tampil.

