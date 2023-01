SEOUL - IU dan Park Bo Gum akan beradu akting dalam drama baru karya penulis skenario Fight for My Way, Im Sang Choon. Hal itu diumumkan Pan Entertainment selaku rumah produksi yang akan menggarap drama tersebut.

Drama berjudul You Have Done Well itu akan bercerita tentang kehidupan Ae Soon dan Gwan Shik di Pulau Jeju, Korea Selatan, pada era ‘50-an. Mengutip Soompi, Jumat (27/1/2023), IU akan berperan sebagai Ae Soon yang pembangkang.

Ae Soon sangat garang dan tidak bisa menyembunyikan emosinya. Meski tidak berasal dari keluarga kaya, namun dia terlihat begitu bersinar dan selalu positif. Dia bercita-cita menjadi penyair meski tak pernah sekolah.

Sementara Park Bo Gum dipercaya untuk menghidupkan peran Gwan Shik, pria rajin yang begitu pendiam dan tidak berpengalaman soal asmara. Sikap kakunya membuat pria ini tak tahu harus berbuat apa ketika Ae Soon menangis atau tertawa.

Namun sejak pertama bertemu Ae Soon, Gwan Shik jatuh cinta. Meski tak banyak mengungkapkan rasa sayangnya, namun dia berusaha mencintai perempuan itu dengan sepenuh hatinya.

Penulis skenario Im Sang Choon akan berkolaborasi dengan sutradara Kim Won Seok yang sebelumnya menggarap drama populer Signal dan My Mister. Sehingga ini akan menjadi proyek reuninya dengan IU yang menjadi pemeran utama My Mister. Rencananya, IU dan Park Bo Gum akan memulai syuting drama You Have Done Well pada semester I-2023. Sejauh ini, belum ada jadwal tayang resmi dan stasiun TV mana yang akan menayangkan drama ini.*