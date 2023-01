JAKARTA - Tokyo Revengers Season 2 telah tayang di platform streaming Disney+ Hotstar. Serial ini langsung digandrungi pecinta anime.

Tokyo Revengers adalah manga karangan Ken Wakui, diterbitkan oleh Kodansha, yang memulai debutnya pada Maret 2017. Serial ini mulai mendapat banyak perhatian setelah perilisan season 1 anime pada April 2021. Hanya tiga bulan setelah rilis akhir musim 1, musim kedua mendapat lampu hijau, yang menunjukkan betapa suksesnya musim pertama.

Tokyo Revengers menceritakan Takemichi, seorang perjaka berusia 26 tahun, yang tidak memiliki tujuan nyata dalam hidupnya sampai suatu hari, ketika dia sedang menonton berita, dia melihat nama yang tidak asing di Tachibana Hinata, mantan pacarnya dari sekolah menengah. Hinata dibunuh oleh Yakuza.

Plot

Setelah dia hampir mati, dia kembali 12 tahun yang lalu dan membuat misinya untuk menyelamatkannya. Cukup banyak yang terjadi selama misinya untuk menyelamatkan Hinata, dan dia akhirnya bergabung dengan Tokyo Manji Gang, di mana dia menyelamatkan, atau mencoba menyelamatkan, anggota lain dari kematian untuk mengubah masa depan dan menghentikan Mikey, pemimpin geng, dari menjadi jahat.

Season kedua akan dikenal sebagai Arc Christmas Showdown atau Arc Black Dragon dalam manga

Takemichi Hanagaki mengatasi masalah baru, geng saingan yang disebut Black Dragon. Awalnya, geng itu dihormati di seluruh negeri, tetapi setelah Taiju Shiiba mengambil kendali, itu menjadi kelompok menakutkan yang tidak membawa apa-apa selain kekacauan di negeri itu. Saatnya Takemichi untuk mengakhiri kiprah Black Dragon karena dengan melakukan itu, dia akan menggagalkan rencana jahat Kisaki Tetta. Akankah dia berhasil?

Karakter

Karakter Tokyo Revengers Season 2 yakni:

Yuuki Shin sebaga Takemichi Hanagaki

Yuu Hayashi sebagai Manjirou Sano

Shou Karino sebagai Chifuyu Matsuno

Azumi Waki sebagai Hinata Tachibana

Takuya Eguchi sebagai Shuuji Hanma

Yoshitsugu Matsuoka sebagai Mitsyua Takashi

Shoutarou Morikubo sebagai Kisaki Tetta

Ryouta Oosaka sebagai Naoto Tachibana

Tasuku Hatanaka sebagai Hakkai Shiba

Jadwal Tayang

Episode 1: It Is What It Is (Minggu, 8 Januari 2023)

Episode 2: TBA (Minggu, 15 Januari 2023)

Episode 3: TBA (Minggu, 22 Januari 2023)

Episode 4: TBA (Minggu, 29 Januari 2023)

Episode 5: TBA (Minggu, 5 Februari 2023)

Episode 6: TBA (Minggu, 12 Februari 2023)

Episode 7: TBA (Minggu, 19 Februari 2023)

Episode 8: TBA (Minggu, 26 Februari 2023)

Episode 9: TBA (Minggu, 5 Maret 2023)

Episode 10: TBA (Minggu, 12 Maret 2023)

Episode 11: TBA (Minggu, 19 Maret 2023)

Episode 12: TBA (Minggu, 26 Maret 2023)

Episode 13: TBA (Minggu, 2 April 2023)