JAKARTA - Pencapaian Asia Media Productions di 2022 melampaui target lewat program unggulannya, Uang Kaget dan Bedah Rumah. Program AMP kemudian mendapatkan slot di PRIME-TIME yang mampu bersaing dengan performance yang terjaga dan hasil luar biasa.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan apresiasi capaian AMP. Ia berharap AMP terus meningkatkan kinerjanya baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari program yang dibuatnya.

"Saya apresiasi luar biasa AMP ini. Terus dikembangkan jamnya, prime timenya, tapi kualitas juga harus semakin baik, tetap ingat pertahankan bukan hanya meningkat di kuantitas tapi juga kualitas, saya percaya AMP mampu,"ujar Hary Tanoesoedibjo dalam acara AMP Performance Celebration, Rabu (11/01/2023).

Hary Tanoesoedibjo juga sempat menyinggung soal perjalanan program-program AMP yang sempat mengalami pasang surut. Namun, dengan perjuangan yang luar biasa serta kecermatan untuk melihat target audiens, program AMP seperti Bedah Rumah dan Uang Kaget audience sharenya pun mencapai belasan persen yang sebelumnya hanya menyentuh 2-4% ketika masih tayang di GTV.

"Menyinggung soal Uang Kaget pindah ke MNCTV, kita harus melihat, setiap platform mempunyai position berbeda. Saya melihat Uang Kaget gak cocok (di GTV) meski pakai jas pembawa acaranya, tapi objeknya masyarakat yang kurang cocok di pasarnya GTV karena GTV ini komunitas yang progressive, on going, lebih kalangan middle up,"

"Sebelumnya kan kurang bagus sharenya, sekarang setiap hari baca report, kinerja dari Uang Kaget dan Bedah Rumah tertinggi dalam sejarah, sharenya 16 sampai 17,"ujar Hary Tanoesoedibjo.

Dalam kesempatan itu pula, Hary Tanoesoedibjo juga mengingatkan agar setiap kali membuat suatu program di televisi, jangan hanya fokus untuk melahirkan konsep yang baik melainkan harus melihat target audiens serta posisi dari stasiun televisi itu sendiri seperti apa.

"Jadi di samping kreativitas, kecocokan antara konsep program dengan positioning TVnya itu sama pentingnya,"pungkasnya.

