JAKARTA - Kabar selebriti yang paling hot kali ini datang dari Indra Bekti. Pernyataan sang istri, Aldila Jelita yang membuka penggalangan dana demi pengobatan sang suami, menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Aldila blakblakan tentang kondisi keuangannya setelah sang suami dirawat di rumah sakit sejak 28 Desember lalu. Apalagi Indra Bekti harus menjalani perawatan hingga 20 hari ke depan, yang menurut pihak keluarga menghabiskan biaya banyak.

“Biayanya sudah sangat besar di hari keempat ini, aku mau memberi tahu kalau kami lagi agak berat. Kami lagi usahakan banget, kami lagi ingin buka penggalangan dana untuk Mas Indra," kata Aldila pada Sabtu, 31 Desember lalu.

Ucapannya langsung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang menyayangkan keputusan keluarga Indra Bekti yang memilih menggalang dana, mengingat sang artis sudah berkarier sejak lama dan dinilai masih punya banyak aset untuk dijual demi pengobatan.

Akibatnya, sosial media Instagram Aldila Jelita pun digeruduk warganet. Dari postingan terakhir Dila, netizen menyarankan agar wanita keturunan Belanda ini berusaha lebih dulu mencari biaya pengobatan Indra Bekti ketimbang membuka galang dana.

Kemudian kabar paling hot selanjutnya datang dari Tasya Kamila. Bersama sang suami, Randy Bachtiar, mereka tengah berbahagia dengan kelahiran anak ke-2 pada 1 Januari 2023 yang berjenis kelamin perempuan.

Tasya melahirkan dengan proses operasi caesar di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Tak seperti artis lainnya yang merahasiakan wajah anak saat lahir, perempuan 30 tahun ini justru langsung membocorkan momen ketika sang bayi baru lahir ke dunia.

"Alhamdulillah our baby girl is here," ungkap Tasya Kamila di Instagram, Minggu (1/1/2023).

Tak hanya wajah, penyanyi 30 tahun itu juga langsung menyematkan sebuah nama yang begitu indah.

"Shafanina Wardhana Bachtiar," tambah Tasya Kamila diakhiri dengan emoji hati.

(ltb)