JAKARTA - Indra Bekti saat ini masih menjalani perawatan usai dua kali dioperasi akibat adanya penggumpalan darah di bagian otaknya. Meski sudah siuman, presenter 45 tahun itu masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Adi Waluyo, Jakarta Pusat, hingga nantinya diperbolehkan pulang.

Kepada awak media, istri dari Bekti mengatakan bahwa suaminya harus menjalani perawatan intensif hingga 20 hari ke depan. Hal itu rupanya membuat Aldilla Jelita merasa kewalahan terkait biaya rumah sakit hingga harus meminta bantuan dari orang-orang untuk bisa melunasi biaya tersebut.

"Kalau eh apa ya lagi berat karena kita lagi usahain akan membuka penggalangan dana untuk Mas Indra. Karena dalam 20 hari ke depan, Mas Bekti ada di sini,” ujar Aldila dalam video unggahan video di Instastory akun Instagram pribadinya sebelum dihapus, Minggu (1/1/2023).

Tak mampunya Aldilla membiayai tagihan rumah sakit membuat timbulnya pro kontra di kalangan netizen. Bahkan, tak sedikit diantara mereka yang menanyakan soal aset kekayaan pasangan ini, mengingat Bekti sendiri sudah puluhan tahun berkarir di dunia hiburan Tanah Air.

"Ada ada harta benda atau aset yg bisa dijual, mnding dijual dlu aja gausah eman2. Gunanya harta benda kan emang buat sewaktu2 klo ada butuh ya dijual," kata maysa***.

"Agak non sense sih kalo dibilang penggalangan dana, sekelas indra bekti loh, pdhal walau nggak on air tp off air masih ramee aja, yg kutangkap *Maap* kek nggak mau berkurang aja hartanya, kalo sampe bikin penggalangan dana. Maaf cuma opini," lanjut rynii***.

Follow Berita Okezone di Google News

Bukan hanya itu, beberapa diantara mereka juga sempat membandingkan Aldilla Jelita dengan Denada. Pasalnya, selama putrinya sakit, Denada lebih memilih untuk mengusahakan soal biaya perawatan anaknya dengan menjual asetnya, dibandingkan meminta dana dari masyarakat. "SALUT SAMA KAK DENADA DEMI BIAYA RUMAH SAKIT ANAK NYA RELa menjual aset-aset nya. Tanpa Galang dana . Contoh tuh seperti kak denada," timpal meysha***. "Cuman mau bilang DENADA KAMU KEREN DAN LUAR BIASA... HARTA BUKAN SEGALA NYA," tambah lily***.