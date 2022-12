JAKARTA - Konser Spesial Natal dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 kembali digelar oleh MNC Group. Sebanyak 100 lebih karyawan diketahui hadir dalam acara yang berlangsung di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu, 24 Desember 2022.

Acara tersebut diketahui berlangsung dengan meriah dan sukses. Bahkan, kehadiran para bintang juga sukses memukau para tamu yang hadir.

Sebelum konser dimulai, acara dibuka dengan Ibadah Natal 2022 yang dibawakan Pdt. Tri Yakub Handoko. Adapun Tema Natal yang diusung tahun ini adalah "When God Speaks Take It Up and Read (Yohanes 1: 1-4)".

Berbagai lagu-lagu pujian turut digemakan seperti Holy Night, Hai Mari Berhimpun, Ku Percaya Janjimu, Dari Pulau dan Benua, dan masih banyak lainnya yang dibawakan oleh pemuji dari Light of Jesus Worship & Ibu Heidy Awuy.

Puncak ibadah tiba ketika Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo bersama Pdt. Tri Yakub Handoko menyalakan lilin Natal raksasa.

Selain itu, hadir pula ke atas panggung Liliana Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, Kevin Sanjaya serta beberapa tamu VIP untuk menyalakan lilin Natal bersama.

Usai Ibadah bersama, kegiatan berlanjut dengan Konser Spesial Natal dan drama musikal yang dimeriahkan oleh artis ternama Tanah Air seperti Once, Andmesh, Alvin Jo, Anneth, Melissa Hart, Mongol Stress, Denny Sumargo, dan masih banyak lainnya. Para tamu yang hadir pun ikut bernyanyi dan menikmati setiap penampilan yang dibawakan oleh pengisi acara.