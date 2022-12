JAKARTA - Beberapa selebriti Tanah Air turut mengucapkan Selamat Natal kepada masyarakat yang hari ini merayakannya. Hal tersebut juga dilakukan oleh Astrid Khairunnisha atau yang akrab disapa Astrid Kuya.

Melalui akun instagramnya, istri dari Uya Kuya ini tampak mengucapkan selamat Natal untuk kedua orang tuanya. Dalam unggahannya, ibu dua anak ini tampak membagikan foto kedua orang tuanya tengah tersenyum menghadap kamera dengan hiasan Natal di belakang mereka.

"Selamat Natal buat mommy and daddy dan semua teman-teman yang merayakannya. Semoga keajaiban Natal mengisi hatimu dengan kegembiraan. Kami sangat mencintai kalian," tulis Astrid Kuya dalam unggahannya di akun Instagram, Minggu (25/12/2022).

Unggahan Astrid Kuya sontak membuat netizen terkejut. Pasalnya, tak banyak yang tahu bahwa ibu dari Cinta dan Kuya ini merupakan seorang mualaf.

"mba astrid mualaf?? Bru tau ortu nonMuslim," kata cimoo***.

"Baru tau Bunda Astrid Mualaf," lanjut shinta***.

"Happy celebrating the birthday of Jesus Christ to his papa and mama @astridkuya ,baru tau aku papa mamanya Kristen," lanjut vhon***.

Meski begitu, mereka terlihat kagum dengan sosok Astrid yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. "Indahnya toleransi damai semuanya Yaa...selamat hari natal," ujar fetri***. Sebagaimana diketahui, Astrid Kuya resmi menganut agama Islam saat dirinya duduk di bangku kuliah semester empat. Ia bahkan sempat mendalami agama Islam sejak masih SMA, termasuk mulai membaca Al-Quran. Pada 2003, ia diketahui menikah dengan Uya Kuya. Kini, mereka telah hidup bersama hampir 20 tahun dan dikaruniai dua anak.