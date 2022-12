JAKARTA - Mariah Carey memiliki sebuah lagu hits yang dipersembahkannya untuk masyarakat yang merayakan momen Natal. Lagi tersebut bahkan cukup populer hingga selalu menduduki trending teratas setiap kali momen Natal tiba.

Berjudul All I Want For Christmas is You, lagu tersebut merupakan tembang sepanjang masa yang selalu diputar di berbagai negara setiap perayaan Natal. Bahkan, lagu tersebut mampu membawa berkah bagi penyanyinya.

Dari studi yang dilakukan oleh The Economist, lagu All I Want For Christmas is You mampu mengumpulkan royalti sebesar $60 juta dan popularitasnya terus meningkat sejak 2016. Bahkan, Carey dan Walter Afanasieff selaku penulis lagu, terus mendapatkan penghasilan tahunan yang besar dan diperkirakan tembus USD 2,5 juta setiap tahun atau sekitar Rp 40 miliar.

Nominal itu lebih sedikit dari yang dilaporkan The New York Post yang menyebut pendapatan Mariah Carey dari lagu itu hingga USD 3 juta atau Rp 46 miliar.

Angka tersebut juga di luar royalti sebesar USD 60 juta yang diterima sang diva ketika lagu itu pertama kali dirilis hampir tiga dekade lalu pada 1994.

Lagu β€˜All I Want For Christmas is You’ sendiri muncul di album studio keempat Mariah Carey, yakni β€˜Merry Christmas’. Sejak kemunculannya, lagu itu sukses dalam skala global dan menduduki puncak tangga lagu di 26 negara.

Sejak diposting ke Channel YouTube resmi Mariah Carey pada tahun 2009, video lagu tersebut telah dilihat sebanyak 750 juta kali.

β€˜All I Want For Christmas is You’ juga menjadi salah satu lagu pop Natal modern yang paling banyak di-cover. Pada tahun 2011, Carey bahkan merekam ulang lagu tersebut sebagai duet dengan Justin Bieber untuk albumnya, β€˜Under the Mistletoe’. Penyanyi sekaligus penulis lagu Kanada, Michael BublΓ© merilis versinya sendiri pada November 2011, sebagai single utama dari album Natalnya. Begitu juga dengan artis seperti Olivia Olson, PJ Morton, Dolly Parton dengan Jimmy Fallon, dan Ceelo Green yang juga pernah menyanyikan lagu tersebut. Lagu β€˜All I Want For Christmas is You’ juga muncul di film liburan tahun 2003 yang berjudul β€˜Love Actually’. Pencarian di layanan berbagi video YouTube juga akan memunculkan lusinan penampilan para musisi yang mengcover ulang lagu tersebut, mulai dari Fifth Harmony, Ariana Grande, Miley Cyrus, Demi Lovato, hingga My Chemical Romance.