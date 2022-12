SEOUL - Drama Korea “Reborn Rich” berhasil menorehkan sejarah baru dengan mendapatkan rating tertinggi kedua dalam TV Kabel di episode terbarunya pada 18 Desember 2022.

Mengutip Soompi, Senin (19/12/2022), drama yang dibintangi oleh Song Joong Ki ini terus mengalami kelonjakan menjelang minggu terakhir penayangannya. Menurut Nielsen Korea, rating “Reborn Rich” pada episode terbarunya berhasil mencetak rating nasional mencapai 24,9 persen.

Tingginya rating itu menjadi pertanda baru untuk drama fantasi ini dikarenakan dapat mengalahkan drama korea “Sky Castle” yang mencapai peringkat pemirsa tertinggi kedua dari setiap drama TV kabel dalam sejarah.

Dilaporkan, “Sky Castle” mencapai peringkat tertinggi selama episode terakhirnya dengan memperoleh rating nasional mencapai 23,8 persen.

Kini, “Reborn Rich” berada di peringkat kedua dan hanya kalah dari drama 2020 “The World of the Married” yang dibintangi oleh Han So Hee, Kim Hee Ae, dan Park Hae Joon.

Pasalnya, drama perselingkuhan itu masih memegang rekornya untuk peringkat drama tertinggi dalam sejarah jaringan TV kabel Korea manapun dengan mencapai rating 28,4 persen.

Lebih lanjut, episode “Reborn Rich” hanya tersisa dua episode lagi yang dijadwalkan tayang pada 24 dan 25 Desember. Sejumlah pengamat industri juga turut menantikan tingginya rating yang akan didapatkan drama ini pada minggu terakhirnya. BACA JUGA:Paman Bagikan Momen Jonathan Frizzy Rayakan Natal bareng Ririn, Bikin Sebelah Panas! “Reborn Rich” mengisahkan tentang Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) sebagai seorang sekretaris setia keluarga chaebol atau keluarga konglomerat yang meninggal lantaran dituduh melakukan penggelapan dana oleh keluarga tersebut. Namun, dia kemudian bereinkarnasi sebagai putra bungsu keluarga Jin Do Joon dan bertekad untuk balas dendam dengan mengambil alih perusahaan. Selain itu, drama ini merupakan hasil adaptasi dari novel web bertajuk “Chaebol Family’s Youngest Son”.