SEOUL - Peringkat drama Korea "Reborn Rich" terus melonjak naik ke posisi tertinggi sepanjang masa, tepat di penayangan perdana drama "Red Balloon".

Drama “Reborn Rich” adalah drama fantasi yang dibintangi Song Joong Ki sebagai Yoon Hyun Woo, sekretaris setia keluarga chaebol.

Yoon Hyun Woo meninggal setelah dijebak karena kasus penggelapan yang dilakukan keluarga Sunyang Group.

Ajaibnya, dia terlahir kembali sebagai putra bungsu keluarga Jin Do Joon dan berusaha untuk mengambil alih perusahaan sebagai balas dendam.

Mengutip Soompi, Minggu (18/12/2022), "Reborn Rich" adalah drama dengan rating pemirsa tertinggi ketiga dalam sejarah JTBC dan hanya dikalahkan oleh drama hits "The World of the Married" dan "SKY Castle".

Pada tanggal 17 Desember, peringkat untuk "Reborn Rich" naik ke level tertinggi baru sepanjang masa dan menurut Nielsen Korea.

Drama yang dibintangi Song Joong Ki itu mencetak peringkat nasional rata-rata 22,5 persen untuk episode ke-13.

Menjadikannya program yang paling banyak ditonton dari jenis apa pun, di saluran mana pun pada hari Sabtu.

Dengan angka terbaru ini, "Reborn Rich" semakin mendekati rekor yang dibuat oleh "SKY Castle", yang mencapai rata-rata nasional 23,8 persen.

“The World of the Married” mencapai puncak pada peringkat nasional rata-rata 28,4 persen untuk seri terakhirnya.

"Reborn Rich" juga merupakan program yang paling banyak ditonton pada hari itu di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, yang mencetak peringkat rata-rata 9,4 persen. Sementara itu, drama baru TV Chosun "Red Balloon" dimulai dengan awal yang menjanjikan, tayang perdana dengan rating nasional rata-rata 3,7 persen. BACA JUGA:Tawa Kang Ha Neul dengan Para Pemain Lain Terlihat di Balik Layar Drama Curtain Call

Kemudian, meski terjadi sedikit penurunan jumlah penonton, "Alchemy of Souls Part 2" tvN tetap menempati posisi pertama dalam slot waktunya untuk episode ketiga, yang mencetak rating nasional rata-rata 7,2 persen. "The Forbidden Marriage" MBC juga merosot ke rating nasional rata-rata 3,0 persen untuk episode keempatnya. Sementara "The First Responders" SBS yang biasanya mengudara di slot waktu yang sama tidak mengudara tadi malam karena SBS Entertainment Awards 2022. Ada pula "Three Bold Siblings" KBS 2 TV tetap kuat dengan rating nasional rata-rata 21,2 persen untuk malam itu.