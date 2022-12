JAKARTA - Ajang penghargaan yang sengaja digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap para musisi berprestasi di Tanah Air, Indonesian Music Awards (IMA) 2022 baru saja usai digelar. Berlangsung secara live dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk Jakarta barat, Kamis, 8 Desember 2022, para penonton di rumah juga bisa menyaksikan IMA 2022 melalui tayangan di stasiun televisi RCTI atau melalui streaming di RCTI+.

Sedikitnya ada 12 nominasi dan dua penghargaan spesial yang telah dibacakan oleh para pembaca nominasi. Semantara itu, para pemenang juga sudah membawa pulang penghargaan yang merupakan kerja sama antara RCTI dengan Langit Musik.

Dari 12 penghargaan yang diberikan, Lesti Kejora berhasil membawa dua buah piala penghargaan. Sebut saja kategori Female Singer of the Year dan juga Social Media Artist of the Year.

Sementara itu, Rizky Febian juga berhasil membawa dua piala, yakni kategori Male Singer of the Year dengan mengalahkan Budi Doremi, Denny Caknan, Fabio Asher dan Tulus, serta Nada Sambung Pribadi of the year.

Idol grup JKT48 juga mampu membawa pulang penghargaan dalam kategori Duo/Group/Band of the Year, mengalahkan Dewa 19, D’Masiv, Juicy Lucy, dan NOAH.

Berikut daftar lengkap pemenang Indonesian Music Awards 2022:

Song of the Year: "Kisah Sempurna" - Mahalini

Collaboration of the Year: "Sang Dewi" - Lyodra & Andi Rianto

Breakthrough Artist of the Year: UN1TY

Nada Sambung Pribadi of the Year: "Seperti Kisah" - Rizky Febian

Male Singer of the Year: Rizky Febian

Female Singer of the Year: Lesti Kejora

Duo/Group/Band of the Year: JKT48

Alternative Song of the Year: "Berisik" - Dere" Throwback Hits of the Year: "Pupus" - Dewa 19 Social Media Artist of the Year: Lesti Kejora Song Writer/Composer of the Year: "Hati-hati di Jalan" - Muhammad Tulus dan Ari Renaldi Album of the Year: Selftitled - Tiara Andini Nada Sambung Pribadi Creator of the Year: Si Unyil Lifetime Achievement: Almarhum Chrisye