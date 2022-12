JAKARTA - Jessica Mila sangat peduli dengan gaya busana sebagai figur publik. Ia menilai pakaian yang digunakan bisa menambah rasa percaya diri setiap orang.

"Aku sangat peduli dengan apa yang aku pakai. Aku merasa ini adalah gaya hidup. Apa yang kita pakai dan nyaman, bisa bikin kita percaya diri," ujar Jessica Mila, ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan.

Kepercayaan diri ini yang menurutnya mampu membuat setiap orang lebih semangat beraktivitas. Kepeduliannya terhadap gaya berpakaian ini membuatnya terdorong merambah bisnis fashion.

Aktris Imperfect ini akhirnya berkolaborasi dengan brand fashion This is April dengan menghadirkan campaign bertajuk Cherish, yang memiliki arti menghargai.

"Ada baju, jaket, celana, rok, dan outer. Pokoknya ada berbagai macam yang semua style-nya aku banget," tuturnya.

Mila sendiri mengaku gemar gonta-ganti gaya busana dengan tampil boyish, feminin, atau edgy. Dalam kolaborasi ini, Mila diberi kebebasan untuk memilih desain pakaian.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Tim This is April menyediakan banyak pillihan. Aku ditanya mau seperti apa, apa yang aku suka, apa yang enggak aku suka. Hasil diskusi itu banyak yang aku pilih," ujar Mila. Terinspirasi dari momen sehari-hari, Mila menginginkan gaya busana yang timeless alias tidak termakan zaman. Ingin menghadirkan pilihan pakaian yang nyaman dipakai kumpul bersama keluarga atau teman-teman. Grand launching kolaborasi This Is April x Jessica Mila diadakan pada Jumat, 9 Desember 2022 di Tribrata Dharmawangsa Jakarta Selatan. Hadir para fashion creator seperti Anastasia Siantar, Maria Rahajeng, Gege Elisa, Tamara Dai, Elika Boen dan Anastasia Herzigova.