JAKARTA - Grup band beraliran rock asal Inggris, Arctic Monkeys mengumumkan jadwal resmi tur konser Asia mereka. Melalui akun Twitternya, grup yang digawangi oleh Alex Turner, Jamie Cook, Nick O'Malley, dan Matt Helders ini nantinya juga akan menggelar konser di Indonesia, tepatnya di Jakarta.

“Arctic Monkeys mengumumkan Tur Asia 2023 mereka,” tulis Arctic Monkey dalam cuitannya di Twitter.

Dalam unggahan mereka di Twitter, pelantun I Wanna Be Yours. ini dijadwalkan menggelar konser pada 18 Maret 2023. Bahkan, Indonesia menjadi negara terakhir di Asia yang akan mereka sambangi, setelah Singapura, Hong Kong, Philipina, Thailand dan Jepang.

Rencananya, konser Arctic Monkeys di Jakarta akan digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Sementara itu, Arctic Monkey akan membuka penjualan tiket konser mereka mulai 19 Desember 2023 mendatang. Penjualan tiket akan dibuka mulai pukul 2.00 WIB di laman resmi Arctic Monkeys, yakni arcticmonkeys.com/live.

Untuk harga tiketnya sendiri akan dibagi dalam lima kategori. Kategori 1 dibanderol Rp3 juta, Kategori 2 Rp2.650.00, Kategori 3 Rp3,6 juta, Kategori 4 Rp2,3 juta, dan kategori 5 Rp1,3 juta.

Para penggemar Arctic Monkeys di Indonesia agaknya bisa dikatakan mulai bisa bernapas lega lantaran idola mereka sudah mengkonfirmasi penyelenggaraan konser secara official. Setelah sebelumnya sempat muncul beberapa rumor terkait penyelenggaraan konser mereka, namun belum ada yang terbukti benar.

Sementara itu, kehadiran Arctic Monkeys di Indonesia memang sudah diprediksi oleh para penggemarnya. Sebab, sebelumnya mereka sudah membuat jadwal tur konser 2023 untuk Inggris, Irlandia, Amerika Utara, dan Eropa.

Tur konser ini juga dimanfaatkan oleh Arctic Monkeys untuk mendongkrak album baru mereka yang bertajuk The Car, yang dirilis pada Oktober lalu. Mereka juga telah merilis lagu There’d Better Be A Mirrorball, Body Paint, dan juga I Ain’t Quite Where I Think I Am.