Momen Otto Hasibuan Gemas pada Baby Kyarra

JAKARTA - Otto Hasibuan memang tengah disibukkan dengan sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Namun di luar statusnya sebagai pengacara, dia adalah seorang kakek yang selalu gemas pada cucunya, Kyarra Arunika Hasibuan.

Hal itu terlihat dari video yang diunggah Jessica Mila lewat Insta Story, pada Jumat (5/4/2024). Dalam video itu, sang pengacara terlihat bercengkerama dengan Baby Kyarra yang tengah digendong sang nenek.

Otto Hasibuan kemudian memegang jari mungil sang cucu dan mulai mencium pipinya. Momen sang pengacara gemas pada cucunya tersebut pun ramai dikomentari warganet saat diunggah ulang akun @rumpi_gosip di Instagram, pada Sabtu (6/4/2024).

“Lahir tanpa beban ya dek,” ujar akun @novierahayu11. Akun @stefani_okaviani menambahkan, “Duh, pengen jadi cucunya.” Sementara akun @fitriazdkia memuji wajah cantik Baby Kyarra. “Cantik banget dedek bayinya,” imbuhnya.

Bayi perempuan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan lahir lewat operasi caesar pada 20 Maret 2024. Kabar itu pertama kali diumumkan Yakup lewat akun Instagram pribadinya, pada 21 Maret silam.

“Jatuh cinta (lagi). Menyambut our lil MVP to big league. Hanya karena kasih karuniaNya,” ujar pengacara muda itu dalam unggahannya.*

