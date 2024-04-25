Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Otto Hasibuan Pamer Foto Putri Jessica Mila Pakai Toga Pengacara, Netizen Gemas

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |22:30 WIB
Otto Hasibuan Pamer Foto Putri Jessica Mila Pakai Toga Pengacara, Netizen Gemas
Otto Hasibuan unggah foto menggemaskan Baby Kyarra pakai toga pengacara. (Foto: Instagram/@ottohasibuanprivate)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Otto Hasibuan mengunggah foto Baby Kyarra di akun Instagram pribadinya. Menariknya, putri Jessica Mila dan Yakup Hasibuan tersebut terlihat menggemaskan dalam balutan toga hitam khas pengacara. 

Baby Kyarra yang tertidur di sofa bulu berwarna krem itu terlihat sangat menggemaskan dengan headpiece berwarna kuning, kacamata, dan sepatu hitam. Sebagai pemanis, tas dan laptop juga dimasukkan sebagai aksesoris.

“Cucuku, Kyarra Arunika Hasibuan sudah siap dengan toganya. Mau mendampingi Opung doli sidang di Mahkamah Konstitusi,” kata Otto Hasibuan sebagai caption unggahan tersebut, seperti dikutip pada Kamis (25/4/2024). 

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. “Aduh, kembaran Opungnya ini,” ujar akun @hannahaloho. Akun @yustineapriyanto menuliskan, “Lucu amat! Gemas, semoga selalu sehat dan dalam lindungan yang Maha Pengasih.” 

