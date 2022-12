JAKARTA - Vincent Raditya atau yang lebih dikenal sebagai Captain Vincent adalah seorang pilot yang sering membuat konten edukasi tentang dunia penerbangan. Meskipun beberapa waktu belakangan ini konten YouTubenya banyak mengambil topik tentang mobil listrik, namun Captain Vincent tetap setia dengan konten dunia penerbangan.

Namun berbeda dari biasanya, melalui siaran ulang live pada YouTube Channelnya pada 6 Desember 2022, Captain Vincent melakukan sebuah klarifikasi terkait pemberitaan negatif yang menyatakan bahwa dirinya kini telah jatuh miskin karena rekening tabungan yang diblokir oleh pihak bank.

Di awal video, Captain Vincent mengakui bahwa memang dirinya pernah mengalami stres berat dan merasa depresi karena kehidupan pribadinya yang saat itu tengah dilanda badai. Keadaan ini kemudian mendorongnya untuk membuat sebuah video yang mana dirinya berbicara secara “ceplas-ceplos” dan mengakui bahwa saat itu dirinya sedang berada di titik terbawah kehidupannya.

“Betul saya bikin video waktu itu, dan saya ngomong ceplas-ceplos. Memang waktu saya buat video tersebut itu, saya dalam kondisi yang luar biasa depressed banget, tertekan sekali. Karena you know lah ada memang seorang pihak yang memang menekan saya dari segala sisi, dari segi biaya dan lain sebagainya. Memang sempet down banget saya waktu saya bikin video itu,” ungkapnya.

Terkait rekening bank yang diblokir, Captain Vincent tidak membantahnya. Dari kasus bisnis affiliate yang sempat menyenggolnya dahulu, rekening bank dirinya memang sempat terblokir untuk dilakukan pemeriksaan.

“Sempat diblokir PPATK waktu rame-rame yang waktu dulu kasus yang affiliator segala macem. Ketika kita diperiksa, mereka juga memeriksa apakah ada aliran dana di dalam rekening kita. Gak ada. Karena memang saya statusnya adalah sebagai endorsement saja. Berbeda sama yang lain-lain,” jelas Captain Vincent.

Pada intinya, Captain Vincent menjelaskan bahwa dirinya tidak jatuh miskin. Dirinya masih memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya hidup dan menafkahi 5 anaknya.

“Artinya saya bukan miskin. Sekarang I’m fine, saya masih punya cukup uang untuk menanggung keluarga saya, hanya harus di-manage. Kita harus me-manage karena saya masih memiliki banyak usaha kan. I’m still fine, cuma memang tidak dalam kondisi se-segar finansial dulu lah. Dulu memang kita lebih-lebih, lah,” tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa kondisi manusia selalu berputar dan tidak perlu malu dengan kondisi di bawah ataupun di atas. "Kita gak boleh malu karena itu siklus hidup. Ngapain kita harus terlihat selalu ada di atas, buat apa menyombongkan diri," pungkas Captain Vincent. Buat yang penasaran dengan video klarifikasi Captain Vincent yang lebih lengkap, langsung aja cek siaran ulang live-nya hanya di YouTube Channel Vincent Raditya.