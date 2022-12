JAKARTA - Dewa 19 tampil di malam puncak Indonesia Music Award (IMA) 2022 berlangsung pada Kamis (8/12/2022). Acara penghargaan ini dibuat untuk memberi apresiasi kepada musisi Tanah Air.

Band yang digawangi oleh Ahmad Dhani ini sukses mengajak penonton bernostalgia dengan lagu-lagunya yang hits di area 90-an.

Virzha sang vokalis membawakan lagu dengan sangat apik. Lagu pertama yang ia bawakan berjudul Pupus. "Selamat malam semua," ujar Virzha menyapa para penonton.

Terlihat penonton dan tamu undangan ikut bernyanyi. "Malam ini kita akan terbang tinggi seperti Elang," kata Virzha melanjutkan dengan lagu berjudul Elang.

Virzha menutup penampilannya dengan lagu Risalah Hati. Di acara IMA 2022, Dewa 19 kompak mengenakan outfit serba hitam.

Dengan gayanya yang ekspresif, Virzha berhasil menghibur para penonton. Mereka pun ikut bernostalgia dengan lagu yang dibawakan band yang berdiri tahun 1986 itu.



Para pemenangnya ditentukan berdasarkan voting yang sudah diadakan di aplikasi Langit Musik microsite, media sosial, serta aplikasi RCT+. Indonesian Music Awards 2022 tayang pukul 21.15 WIB.

Perlu diketahui, tak hanya Dewa 19, akan ada musisi lain yang tampil di acara ini. Seperti Lyodra, D'Masiv, Mahalini Raharja, dan masih banyak lagi.

Nominasi Indonesian Music Awards 2022 dipilih setelah melalui seleksi yang ketat. Lagu dan musisi yang diseleksi diambil dari karya rilisan 2021 hingga 2022.

Beberapa kategorinya ada Male Singer of The Year, Song of The Year, Collaboration of The Year, hingga Nada Sambung Pribadi of The Year.