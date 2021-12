JAKARTA - Senin 6 Desember 2021, malam puncak ajang apresiasi penghargaan bagi para musisi selaku insan dunia musik Indonesia, Indonesian Music Awards 2021 digelar hari ini di RCTI pukul 18.00 WIB.

Gelaran acara di mana para musisi dan penyanyi terbaik akan bersaing untuk mendapatkan penghargaan bergengsi ini, diapresiasi penuh oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno.

“Apresiasi setinggi-tinggi kepada RCTI yang bekerjasama dengan Melon Indonesia dan Langit Musik sebagai pihak penyelenggara acara ini. Pesatnya perkembangan teknologi digital, sebaliknya juga beri pengaruh signifikan pada dunia kreativitas. Salah satunya dunia musik,” kata Sandiaga dalam video sambutannya, Senin (6/12/2021).

Sandiaga menambahkan, ia berharap penghargaan ini bisa jadi motivasi untuk para musisi selaku pelaku industri kreatif dalam berkarya, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Selamat kepada para nominasi dan pemenang dalam ajang Indonesia Music Awards 2021. Semoga award ini jadi motivasi dalam berkarya, semoga kita semua jadi lebih baik lagi dan lebih kreatif,” kata Sandiaga dalam video sambutannya, Senin (6/12/2021).

Malam ini, ada total 14 nominasi yang diperebutkan. Mulai dari seperti song of the year, collaboration of the year, new artist of the year, social media artist of the year, male singer of the year, female singer of the year, duo/group/band of the year, alternative song of the year, throwback hits of the year, songwriter/composer of the year, album of the year, top nada sambung pribadi, nsp top creator, dan lifetime achievement.

Malam puncak Indonesian Music Awards 2021 dipandu langsung oleh host papan atas, Daniel Mananta dan Ayu Dewi dan dimeriahkan oleh bintang tamu artis papan atas akan mengisi acara di Indonesian Music Awards 2021 seperti Lyodra, Mahalini, Maia Estianty, Fiersa Besari, Ziva Magnolya, Prinsa Mandagie, Anneth Delliecia, Stevan Pasaribu, Budi Doremi, Rizky Febian, Lesti, Ungu, Rossa, Krisdayanti, Inul Daratista, Marion Jola, Cinta Laura Kiehl, Marshel Widianto, Aurelie Hermansyah, Ria Ricis, 3 Composers, Ariel NOAH, Judika, Erick Estrada, Celine Evangelista.