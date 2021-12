JAKARTA - Penyanyi muda jebolan ajang Indonesian Idol, Anneth Delliecia berhasil menjadi salah satu juara di panggung Indonesian Music Awards 2021 malam ini.

Dalam perhelatan Indonesian Music Awards 2021 yang disiarkan secara langsung di RCTI malam ini, untuk kategori Song of The Year, trofi kemenangannya berhasil dibawa oleh Anneth Delliecia yang notabene masih terhitung penyanyi pendatang baru di blantika musik Indonesia. Berhasil jadi pemenang, Anneth mengaku syok.

“Kaget, aku lagi di belakang. Terima kasih banyak Tuhan tanpa Tuhan tidak bisa di sini. Terima kasih ke semua keluargaku, ke manajemen Star Media Nusantara, Rans Music”

Tak lupa Anneth juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar setianya.

“Terima kasih banyak untuk Annethers, fans aku dan para pendengar lagu ini. Thank you so much, ini buat kalian,” seru Anneth.

Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti, mega hits dari Anneth Delliecia malam ini berhasil menyingkirkan para kandidat kuat lainnya. Lantas dari Juicy Luicy, Los Dol milik Denny Caknan, Melukis Senja dari Budi Doremi dan Tanpa Batas Waktu ciptaan Ade Govinda Feat. Fadly.

Sebagai informasi, semua pemenang award di perhelatan Indonesian Music Awards 2021 selain mendapat trofi kemenangan juga membawa pulang hadiah uang senilai Rp50juta. Selain itu, Indonesian Music Awards 2021 juga memberikan donasi senilai Rp150juta untuk para kru dan pekerja panggung yang diberikan lewat Komunitas Road Manager Indonesia.

