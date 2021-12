JAKARTA - Malam Puncak Indonesian Music Awards (IMA) 2021, ajang penghargaan untuk insan musik Tanah Air persembahan RCTI dan Langit Musik sukses digelar di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 6 Desember 2021 malam.

Artis populer di blantika musik bahkan di dunia hiburan digital turut menjadi daya tarik malam puncak IMA 2021. Seperti Rossa, Cinta Laura, Maia Estianty, Lyodra, Mahalini, Rizky Febian, Judika, Lesti, Marion Jola, Stevan Pasaribu, Budi Doremi, Inul Daratista, Krisdayanti, Fiersa Besari, dan masih banyak lagi.

“Luar biasa sekali perayaan malam puncak IMA 2021 by Langit Musik ini, RCTI memang terbaik dalam mengemas program unggulan. Semoga penonton dan semua penggemar musik Indonesia terhibur, semakin cinta dengan musik Indonesia," ujar Dedi Suherman, CEO Melon Indonesia, dikutip dari rilis resmi.

"Ini memberikan energi dan semangat bagi kami Melon Indonesia sebagai bagian dari anak perusahaan Telkom Indonesia melalui layanan Langit Musik dan NSP untuk terus bisa berkiprah di industri musik Indonesia," lanjutnya.

Masyarakat penggemar musik juga dilibatkan dalam proses pemilihan lagu dan musisi favorit di ajang IMA 2021. Mereka terbukti sangat antusias mengikuti proses voting hingga tercatat jumlah pemilih hingga tembus angka lebih dari 12 juta voters.

Nama-nama para nominasi diperoleh dari data stream Langit Musik dalam kurun waktu Oktober 2020 hingga Oktober 2021. Dari data tersebut, diperoleh 10 nama untuk tiap kategori. Selanjutnya 10 nama tersebut dikerucutkan menjadi 5 nominasi di tiap kategori lewat mekanisme validasi dan verifikasi bersama perwakilan AMDI (Asosiasi Music Director Indonesia) dan pengamat musik.

“Mekanisme voting, kami buat transparan dan juga dilakukan audit oleh auditor independen sehingga nama pemenang yang tadi diumumkan pada malam puncak IMA 2021 dapat dipertanggungjawabkan keabsahan serta kredibilitasnya,” tambah Adib Hidayat, selaku VP Digital Music PT. Melon Indonesia.

Mereka akhirnya dapat menikmati musisi dan lagu favoritnya tampil di berbagai kategori seperti Song of the Year, Collaboration of the Year, New Artist of the Year, Social Media Artist of the Year, Male Singer of the Year, Female Singer of the Year, Duo/Group/Band of the Year, Alternative Song of the Year, Throwback Hits of the Year, Songwriter/Composer of the Year, Album of the Year, Top Nada Sambung Pribadi.

Malam puncak IMA 2021 juga diisi dengan Life Achievement Award untuk Glenn Fredly Deviano Latuihamallo sebagai tokoh musik Indonesia yang paling layak menerima penghargaan ini. Penghargaan ini diterima oleh sang Istri, Mutia Ayu dan juga kerabat dari mendiang Glenn Fredly.

Selain Life Achievement Award, gelaran perdana IMA 2021 ini juga dijadikan momentum berbagi kasih kepada rekan-rekan crew serta para road manager panggung yang penghasilannya terkena dampak pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemi.

Lewat program #MelonIndonesiaBerbagi memberikan donasi sebesar Rp. 150.000.000 untuk mereka yang berprofesi sebagai crew dan road manager panggung yang dititipkan melalui organisasi Road Manager Indonesia (RMI) yang diwakilkan oleh Abdul Aziz dan Tommy Prasetyadi. Dan untuk merespon dengan cepat perkembangan peristiwa belakangan ini, #MelonIndonesiaBerbagi juga memberikan donasi sebesar Rp. 150.000.000 yang disalurkan Langit Musik melalui MNC Peduli untuk para korban bencana erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur yang terjadi pada 4 Desember lalu. Penyaluran dana ini dilakukan secara simbolik oleh bapak Dedi Suherman selaku CEO PT. Melon Indonesia kepada ibu Jessica Tanoesoedibjo selaku ketua MNC Peduli.