NEW YORK - Duchess of Sussex, Meghan Markle tampak mengenakan cincin aquamarine milik mendiang Putri Diana saat menghadiri Ripple of Hope Awards dengan Pangeran Harry, di New Yok, Amerika Serikat, pada Selasa (6/12/2022).

Diketahui, Putri Diana memesan cincin itu pada tahun1996 sebagai pengganti cincin pertunangannya setelah bercerai dengan Raja Charles III. Sementara cincin pertunangan Meghan terbuat dari berlian yang pernah dimiliki oleh Diana.

Mengutip Page Six, Selasa (6/12/2022), Meghan tampil memukai dengan mengenakan gaun Louis Vuitton berwarna putih di ajang red carpet Ripple of Hope memunculkan kenangan akan pernikahannya.

Garis leher off-the-shouldernya mengingatkan pada gaya bateau yang dikenakan mantan artis berkebangsaan Amerika Serikat itu untuk berjalan menyusuri lorong.

Gaun itu dipadu-padankan dengan sepatu pump hitam, anting-anting yang menjuntai, serta rambutnya yang disanggul rapi. Adapun tampilan Pangeran Harry juga tampak necis dengan setelan biru tua. Keduanya tampak romantic saat berjalan sambil bergandengan tangan.

Meghan dan Harry juga berhasil mendapatkan penghargaan di Ripple of Hope Awards 2022. Tak hanya itu, pasangan ini juga berbicara tentang penindasan dan perlawanan. Saat tengah memberi penghargaan, Kerry Kennedy mengungkapkan bahwa mereka mendapat penghargaan itu lantaran memerangi rasisme dalam keluarga kerajaan. Artis 41 tahun itu juga memuji ayah Kerry, Robert F. Kennedy (RFK) yang menginginkan dunia menjadi adil dan damai. “Mimpi abadi RFK tentang dunia yang adil dan damai jauh lebih dari sekedar harapan sederhana. Ini adalah permintaan langsung, tantangan khusus, seruan untuk bertindak, ujian keberanian individu dan semangat kolektif.” BACA JUGA:5 Larangan di Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Tak Boleh Dilanggar Tamu Selain itu, Pangeran Harry juga ikut menambahkan dengan mengutip pernyataan Bobby Kennedy. “Bobby Kennedy berkata, ‘Setiap kali seorang pria membela cita-cita atau bertindak untuk memperbaiki banyak orang lain atau menyerang ketidakadilan, dia mengirimkan riak kecil harapan.” Dalam pidato video pra-rekaman mereka, Meghan melanjutkan, "Dia juga mengatakan riak-riak itu membangun arus yang dapat menyapu tembok penindasan dan perlawanan terkuat." Pasangan ini juga mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan RFK Foundation untuk meluncurkan penghargaan film siswa baru yang disebut Penghargaan Archewell Foundation untu