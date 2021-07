CALIFORNIA - Fakta di balik kelahiran Lilibet Diana, anak kedua Pangeran Harry dan Meghan Markle terungkap setelah akta kelahirannya terkuak ke media. Ada perbedaan signifikan akta Lilibet dibandingkan kakaknya, Archie.

Berdasarkan akta kelahiran yang dirilis PEOPLE, Lilibet lahir di Santa Barbara Cottage Hospital, pada 4 Juni 2021, pukul 11.40 ET. Rumah sakit itu, terletak tak jauh dari kediaman Meghan dan Pangeran Harry di California.

Fakta lain yang terungkap dalam akta itu adalah Meghan Markle tak mencantumkan gelar kerajaannya dan hanya mencantumkan nama aslinya, Rachel Meghan Markle. Sementara Pangeran Harry memakai gelar The Duke of Sussex sebagai nama depannya.

Sementara nama belakang sang pangeran tertulis His Royal Highness (Yang Mulia). Ini berbeda dengan akta kelahiran Archie, putra sulung mereka, yang lahir pada Mei 2019.

Dalam akta kelahiran Archie, nama Pangeran Harry tertulis His Royal Highness Henry Charles Albert David Duke of Sussex. Sementara Meghan menggunakan nama Rachel Meghan Her Royal Highness The Duchess of Sussex.

Pekerjaan mereka dalam akta kelahiran Archie juga terdaftar sebagai pangeran dan putri Kerajaan Inggris. Sedangkan dalam akta kelahiran Lilibet, Meghan dan Pangeran Harry memilih tak mencantumkan pekerjaan mereka. Sebagai kesepakatan dengan Ratu Elizabeth pada 2020, Meghan Markle dan Pangeran Harry tidak akan kehilangan gelar His/Her Highness mereka. Namun, mereka tak boleh menggunakan gelar tersebut. Meski keduanya masih berstatus Duke and Duchess of Sussex setelah mundur sebagai keluarga Kerajaan Inggris, namun kini keduanya lebih sering menyebut diri menggunakan nama masing-masing, Meghan Markle dan Harry.