LONDON - Meghan Markle ingin Jadi 'Beyonce' Inggris, berdasarkan penuturan seorang mantan pegawai istana. Klaim ini tertuang dalam buku Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown yang ditulis Valentine Low

"Kupikir Meghan mengira dirinya akan menjadi Beyonce di Inggris," tulis mantan staf istana dalam buku itu, dikutip dari Birmingham Mail, Selasa (27/9/2022).

"Menjadi bagian dari Royal Family akan memberinya pujian itu," lanjutnya.

Namun setelah menikahi Pangeran Harry pada 2018, Meghan harus menghadapi kenyataan. Tentu saja, ada banyak aturan yang mengikat setiap anggota keluarga kerajaan

"Apa yang dia temukan adalah begitu banyak aturan yang sangat konyol sehingga dia tak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan sebagai individu," tulis buku tersebut.

Tak lama setelah menikah, Duke dan Duchess of Sussex itu mengumumkan keputusan yang mengejutkan publik. Mereka memilih pindah ke California, Amerika, pada 2020, bersama putra mereka, Archie. Dalam sebuah pernyataan, keputusan mereka keluar dari Istana salah satunya untuk bekerja menjadi mandiri secara finansial. Setelah menetap di negara asal Meghan, mereka dikaruniai seorang putri, yakni Lilibet.