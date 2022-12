SEOUL - Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam drama Queen of Tears. Hal itu diumumkan Studio Dragon selaku rumah produksi drama tersebut, pada 5 Desember 2022.

Drama tersebut akan menjadi proyek reuni bagi Kim Soo Hyun dengan penulis skenario Park Ji Eun yang berkolaborasi dengannya dalam drama My Love From the Star dan Producer.

Sementara kursi sutradara diisi oleh Jang Young Woo yang sebelumnya bekerja sama dengan Park Ji Eun dalam drama populer Crash Landing on You. Kim Soo Hyun akan berperan sebagai Baek Hyun Woo dalam drama ini.

Dia digambarkan sebagai ikon Desa Youngduri yang menjabat sebagai direktur legal di Queens Group. Sementara Kim Ji Won berperan sebagai istri Baek Hyun Woo, Hong Hae In, ‘ratu’ di pusat perbelanjaan Queens Group.

Mengutip Soompi, drama Queen of Tears akan berkisah tentang perjalanan cinta Baek Hyun Woo dan Hong Hae In yang menegangkan, penuh tawa, dan keajaiban. Mereka berusaha keras untuk selalu bersama menghadapi berbagai cobaan pernikahan. Rencananya, Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won akan mulai syuting drama ini pada pertengahan 2023. Sementara drama ini dijadwalkan tayang pada semester II-2023.*