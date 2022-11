SEOUL - Kim Ji Won dikabarkan akan menjadi pemeran utama wanita dalam drama Queen of Tears, proyek terbaru dari penulis skenario Park Ji Eun. Dia merupakan sosok di balik skrip ciamik drama populer My Love From the Star.

High Ziun Studio selaku agensi sang aktris pun membenarkan kabar tersebut. "Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif," ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Selasa (23/11/2022).

Sebelumnya, aktor Kim Soo Hyun lebih dahulu mendapatkan tawaran untuk menjadi pemeran utama pria dalam drama tersebut. Seperti Kim Ji Won, sang aktor juga masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

Namun jika sang aktor menerima tawaran tersebut, maka drama ini akan menjadi proyek reuni ketiga bagi Kim Soo Hyun dan Park Ji Eun. Sebelumnya, mereka berkolaborasi dalam drama populer My Love From the Star dan The Producer.

Dalam Queen of Tears, Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun akan berperan sebagai pasangan suami istri. Sejauh ini belum ada informasi terkait plot dan jadwal tayang drama ini. Syuting akan segera dimulai ketika proses casting rampung. Sementara itu, Queen of Tears akan menjadi drama terbaru Kim Ji Won setelah sukses dengan My Liberation Notes. Drama yang berakhir pada 29 Mei 2022 itu, dibintanginya bersama Son Seok Koo, Lee Min Ki, dan Lee El.*