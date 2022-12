SEOUL - Drama Korea baru berjudul "The Glory" akan tayang pada 30 Desember 2022 di Netflix.

Drama yang ditulis oleh Kim Eun Sook itu akan diperankan sederet bintang, seperti Song Hye Kyo hingga Lee Do Hyun.

Diketahui, Kim Eun Sook merupakan sosok penulis drama-draam hits seperti "Goblin", "Descendants of the Sun", "Heirs", dan "Secret Garden".

Song Hye Kyo, yang sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan Kim Eun Sook di drama“Descendants of the Sun.”

Kali ini, Song Hye Kyo akan berperan sebagai tokoh protagonis bernama Moon Dong Eun. Sedangkan lawan mainnya Lee Do Hyun berperan sebagai Joo Yeo Jung.

Tak kalah hits, sutradara drama tersebut adalah Ahn Gil Ho yang pernah menggarap "Happiness",” “Forest of Secrets” (“The Stranger”), “Memories of the Alhambra,” dan “Record of Youth.”

Sementara itu diketahui, Song Hye Kyo merupakan aktris yang telah membintangi sejumlah darama seperti "Autumn in My Heart" (2000), All In (2003), "Full House" (2004), "That Winter, The Wind Blows" (2013), "Descendants of the Sun" (2016), dan masih banyak lagi.

Sedangkan Lee Do Hyun merupakan aktor muda yang mulai dikenal dalam perannya di "Hotel del Luna" (2019), "18 Again" (2020), "Sweet Home" (2020), dan "Youth of May" (2021).

Sinopsis Mengutip Soompi, Kamis (1/12/2022), "The Glory" menceritakan tentang kisah mantan korban kekerasan brutal di sekolah yang membalas dendam pada para pengganggu. Korban yang diperankan Song Hye Kyo diceritakan telah menjadi wali kelas sekolah dasar, dan siap membalas dendam melalui anak dari pelaku kekerasan. Dalam teaser dan poster yang baru dirilis, tampak Song Hye Kyo duduk sendirian di bawah pohon dan bertuliskan, "Tidak akan ada pengampunan. Padahal, akibatnya, tidak akan ada kemuliaan juga."