SEOUL - Park Shin Hye dan Park Hyung Sik mungkin akan reuni dengan membintangi drama Korea baru bersama. Kabar itu muncul setelah keduanya mendapat tawaran untuk berperan dalam drama “Doctor Slump".

Agensi dari Park Shin Hye dan Park Hyung Sik juga telah mengonfirmasi kabar tersebut dan mengabarkan bahwa kedua bintang mereka sedang meninjau naskah, seperti dikutip dari TenAsia, Rabu (30/11/2022).

Sebelumnya, Park Hyung Sik dan Park Shin Hye pernah bertemu dalam drama "Heirs" yang populer pada tahun 2013.

Kini, Park Shin Hye sedang dalam pembicaraan untuk berperan sebagai Nam Ha Neul sementara Park Hyung Sik telah ditawari peran sebagai Yeo Jung Woo.

“Park Shin Hye telah menerima tawaran untuk membintangi 'Doctor Slump,' dan dia secara positif meninjau tawaran tersebut," ungkap agensi Park Shin Hye, SALT Entertainment, seperti dikutip dari Soompi.

Sedangkan pihak agensi Park Hyung Sik, P&Studio, juga memberikan komentar positif yang sama, “Dia secara positif meninjau tawaran untuk membintangi 'Doctor Slump'.”

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

“Doctor Slump” berkisah tentang dokter yang mengalami kemerosotan saat mereka mencoba menyadarkan kembali hidup mereka. Drama tersebut akan menampilkan cinta dan pertumbuhan dua karakter yang tinggal di rumah atap setelah berhenti dari pekerjaan mereka sebagai dokter.

Itu akan menjadi drama comeback untuk Park Shin Hye setelah melahirkan anak pertamanya dengan Choi Tae Joon. Drama tersebut juga drama medis kedua untuk Park Shin Hye yang pernah membintangi drama "Doctors" bersama Kim Rae Won pada 2016 lalu.

Sementara itu diketahui, Park Hyung Sik awal debut sebagai anggota ZE:A pada tahun 2010. Setelahnya, kariernya terus berkembang hingga menjamah di dunia akting.

Park Hyung Sik pernah tampil mengesankan dalam beberapa drama, seperti "What Happens to My Family?", "Hwarang”, “Strong Woman Do Bong Soon”, “Happiness”, dan banyak lagi.