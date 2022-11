JAKARTA, MPI - Selebgram Livy Renata akhirnya buka suara soal perseteruannya dengan Deddy Corbuzier belakangan ini banyak ramai diperbincangkan di jagat maya. Keduanya saling sindir lewat media sosial.

Mengenai aksinya menyindir Deddy, Livy rupanya tak menyangka hal itu bisa menjadi buah bibir masyarakat. Ia mengaku melakukannya karena merasa sang mantan pesulap menyenggolnya lebih dulu.

"Emang seru ya itu? Itu karena tiba-tiba dia nyenggol saya sih, sebenarnya dari kemarin mau speak up kan tapi kalau speak takutnya pada bilang 'apaan sih orang enggak ada hubungan sama kamu, kenapa harus speak up?',"kata Livy Renata dikutip di Kanal YouTube Sule Production.

"Tapi kan akhirnya dia juga nyenggol saya lagi, ya udah saya speak up aja. Soalnya sampai kapan kita harus tolerance behavior (toleransi kebiasaan) yang kaya gitu,"sambung dia.

Bintang film Love in Game ini menceritakan pengalaman pertama kalinya mendatangi lokasi podcast pribadi Deddy Corbuzier, kondisi terlihat seru. Hal itu membuat wanita 20 tahun merasa nyaman ketika berada disitu.

Tetapi berbeda dengan kedatangannya yang kedua kalinya, selebgram yang pernah dijuluki sebagai crazy rich ini sempat merasa tertekan dengan perkataan dari Deddy. Meskipun dia mengakui kalau akhirnya ayah Azka Corbuzier meminta maaf secara pribadi kepada dirinya.

"First time saya datang semuanya very fun for me, seru banget. Tetapi second time saya datang itu lumayan tertekan ya saya disana, dia yang ngundang terus dia yang nanya, 'kamu ngapain ke sini?'. Padahal kamu yang ngundang, Om,"terangnya.

"Tetapi setelah selesai itu Om Deddy sempat bilang kesaya kaya gini, 'Sorry ya misalkan tadi ada salah ngomong', dia bilang kaya gitu jadi saya pikir dia becanda kali ya," lanjut dia. Perempuan kelahiran Jakarta 26 Maret 2002 menyarankan jika Deddy Corbuzier lebih menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak membahas hal sensitif, yang berpotensi menyinggung perasaan narasumber. "Sebenarnya yang wajar-wajar aja sih yang bikin orang nyaman gitu kan," kata Livy. Sebelumnya, Livy Renata terang-terangan mengunggah penggalan video Deddy bersama kreator konten Oza Rangkuti dan Angelia Christie yang sedang membahas tentang keperawanan. Sambil mencuitkan kata-kata monohok bertujuan menyinggung ayah dari Azka Corbuzier tersebut. "Keren Om Ded. Semoga suatu hari ada bintang tamu yang enggak dibikin uncomfortable with your questions (tidak nyaman dengan pertanyaanmu) ya," tulis Livy, pada Kamis, 17 November 2022. Tak hanya berhenti sampai disitu, belakangan ibunda Livy, Susana Rahardjo pasang badan, diduga ikut menyindir Deddy lewat unggahannya di Instagram belum lama ini. Dalam unggahan tersebut, dia menuliskan keterangan agar bijak dan santun dalam berkata-kata maupun bertindak. "Bijak dalam berkata,santun dalam bertindak," tutur Susana.